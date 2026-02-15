Danilo em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 15/02/2026 14:40

Rio - O técnico Martín Anselmi contará com o zagueiro Bastos e o volante Danilo no clássico com o Flamengo . O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida deste domingo (15) e confirmou a presença da dupla.

Bastos foi desfalque na derrota para o Fluminense, mas está recuperado e volta a ficar à disposição. Danilo, por sua vez, se machucou durante o Clássico Vovô e precisou deixar o campo nos acréscimos, o que preocupou a torcida.

Por outro lado, Anselmi não terá Allan e Marquinhos, que cumprem suspensão após serem expulsos na última rodada da Taça Guanabara.

Mateo Ponte, Marçal, Santiago Rodríguez e Chris Ramos, lesionados, também são desfalques. Joaquín Correa retomou os treinos com o elenco, mas segue fora.

Veja a lista do Botafogo

GOLEIROS: Cleber Lucas, Neto e Raul.

DEFENSORES: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Justino, Vitinho e Ythallo.

MEIO-CAMPISTAS: Arthur Novaes, Danilo, Jordan Barrera, Lucas Camilo, Montoro e Newton.

ATACANTES: Arthur Cabral, Artur, Caio Valle, Felipe Januário, Kadir, Lucas Villalba, Matheus Martins, Matheusinho e Nathan Fernandes.

Atletas do Fogão relacionados para a decisão deste domingo, Família! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/G4gQdePQdz — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 15, 2026

Botafogo e Flamengo medem forças neste domingo (15), a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos, pelas quartas do Campeonato Carioca. Quem vencer encara o Madureira na semifinal. Já o perdedor vai disputar a Taça Rio.