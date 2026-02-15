Edenilson já deu sinal verde para selar acordo com o BotafogoLucas Uebel / Grêmio

Rio - O Botafogo negocia a contratação de Edenilson, do Grêmio. O meio-campista está próximo de rescindir contrato com o Tricolor Gaúcho e já deu sinal verde para fechar com o Glorioso.
A ideia do Alvinegro é trazê-lo para encorpar o elenco, que tem vários desfalques neste começo de temporada. No entanto, o volante também é alvo de outros clubes no mercado.

Além dele, o Botafogo conversa para contratar Cristian Medina, do Estudiantes, e Zé Lucas, do Sport. Assim, conseguiria atender ao pedido do técnico Martín Anselmi e ampliar o leque de opções no setor.
Edenilson foi revelado pelo Caxias, do Rio Grande do Sul, e passou por Corinthians, Genoa, Udinese, Internacional, Atlético-MG e Grêmio. Em 2026, soma três gols em sete jogos, quatro como titular.