Adversário de Botafogo ou Flamengo na semifinal será o Madureira, que eliminou o BoavistaVítor Silva / Botafogo

Rio - Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O clássico será às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O vencedor terá o Madureira pela frente em busca de uma vaga na decisão.

Onde assistir? 

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Botafogo? 

O Botafogo precisa da vitória para interromper a má fase: já são quatro derrotas seguidas, sendo três em clássicos. Assim, Martín Anselmi colocará força máxima em campo. O problema é que a lista de desfalques é grande.

Allan e Marquinhos, expulsos na rodada passada, estão fora. Mateo Ponte, Marçal, Santiago Rodríguez e Chris Ramos, lesionados, também. Joaquín Correa, que já retomou os treinos com o elenco, não tem presença garantida. Por outro lado, Bastos, recuperado, estará à disposição.

Além disso, parte do elenco (mais jovem) já viajou para iniciar a preparação para o duelo com o Nacional Potosí, na Bolívia, pelas fases preliminares da Libertadores. A ida será na quarta-feira (18), às 21h30, a 4.090 metros de altitude. O confronto de volta acontecerá também numa quarta-feira (25), no mesmo horário, no Nilton Santos.

Como chega o Flamengo? 

Depois de um mau começo de temporada, o Flamengo se recuperou e espera somar mais uma vitória. De olho na Recopa Sul-Americana, o Rubro-Negro pode preservar alguns jogadores diante do Glorioso. Alex Sandro, De la Cruz e Arrascaeta têm chance de ficar fora. Luiz Araújo, recuperado de dores musculares na coxa direita, estará à disposição.

O adversário pelo torneio continental será o Lanús, quinta-feira (19), às 21h30, na Argentina. O duelo decisivo acontecerá na outra quinta-feira (26), no mesmo horário, no Maracanã.

Ficha técnica

Botafogo x Flamengo
Data e hora: 15/02/2026, às 17h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda 

BOTAFOGO: Neto; Ythallo (Bastos), Newton e Barboza; Vitinho, Jordan Barrera, Danilo e Alex Telles (Nathan Fernandes); Montoro, Matheus Martins (Artur) e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Plata); Lucas Paquetá, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.