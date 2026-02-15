Adversário de Botafogo ou Flamengo na semifinal será o Madureira, que eliminou o BoavistaVítor Silva / Botafogo
Onde assistir?
Como chega o Botafogo?
Allan e Marquinhos, expulsos na rodada passada, estão fora. Mateo Ponte, Marçal, Santiago Rodríguez e Chris Ramos, lesionados, também. Joaquín Correa, que já retomou os treinos com o elenco, não tem presença garantida. Por outro lado, Bastos, recuperado, estará à disposição.
Além disso, parte do elenco (mais jovem) já viajou para iniciar a preparação para o duelo com o Nacional Potosí, na Bolívia, pelas fases preliminares da Libertadores. A ida será na quarta-feira (18), às 21h30, a 4.090 metros de altitude. O confronto de volta acontecerá também numa quarta-feira (25), no mesmo horário, no Nilton Santos.
Como chega o Flamengo?
O adversário pelo torneio continental será o Lanús, quinta-feira (19), às 21h30, na Argentina. O duelo decisivo acontecerá na outra quinta-feira (26), no mesmo horário, no Maracanã.
Ficha técnica
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
BOTAFOGO: Neto; Ythallo (Bastos), Newton e Barboza; Vitinho, Jordan Barrera, Danilo e Alex Telles (Nathan Fernandes); Montoro, Matheus Martins (Artur) e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Plata); Lucas Paquetá, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
