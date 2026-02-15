Dana White deixou claro que pretende promover um evento histórico e único no UFC Casa Branca, previsto para junho - (Foto: Reprodução)

Publicado 15/02/2026 09:00

Após a realização de dois eventos numerados em sequência, o UFC já direciona suas atenções para a edição especial marcada para o dia 14 de junho, em Washington (EUA). Batizado informalmente como UFC Casa Branca, o card ainda não teve lutas oficialmente anunciadas, mas a expectativa em torno da montagem do show cresce à medida que a organização se aproxima da fase final de definição dos confrontos, prevista para os próximos dias.

Em entrevista ao canal do YouTube “Paramount UFC”, Dana White demonstrou confiança no potencial histórico da atração e fez uma projeção ambiciosa sobre o alcance do evento. Segundo o mandatário, o caráter inédito da edição tende a colocá-la em um patamar superior a outros cards emblemáticos da organização, como os UFC 100, 200, 300 e o evento realizado na Esfera, todos marcados por grande repercussão esportiva e comercial.

Ao explicar sua visão, o presidente do Ultimate destacou que a proposta vai além de um simples card numerado e aposta no impacto simbólico e midiático da ocasião: “Este é um evento único, algo que nunca mais acontecerá. Acreditamos que este será o evento do UFC mais assistido de todos os tempos. Sim, vai apresentar o UFC a muita gente que nunca o viu antes. Falando de mim, da minha equipe executiva, da imprensa que nos cobre e dos lutadores, esta será a noite mais incrível e única de toda a nossa carreira”, afirmou.

Dana White também ressaltou o peso institucional do local e a experiência diferenciada para atletas, dirigentes e profissionais da mídia que acompanham o esporte: “Aposto que muitas pessoas que cobrem o esporte e são fãs do UFC provavelmente nunca estiveram na Casa Branca e obviamente os lutadores também. Então, esta é uma noite realmente especial e única. Quando vamos fazer algo, gosto de entregar algo grandioso. Então, será especial”, completou o dirigente.

Enquanto o card segue em fase de construção, parte do público já projeta possíveis superlutas para dar ainda mais brilho ao evento. Entre os confrontos mais citados por fãs e analistas estão duelos como Jon Jones x Alex Poatan, Islam Makhachev x Ilia Topuria e até um eventual retorno de Conor McGregor contra um de seus rivais históricos, reforçando a expectativa de que a organização busque nomes de grande apelo para um show com ambição declaradamente histórica.