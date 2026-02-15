Rossi foi um dos destaques do Flamengo na campanha do tetracampeonato da LibertadoresConnie France / AFP
O goleiro argentino que chegou ao Flamengo em julho de 2023 levou certo tempo para se adaptar, mas conquistou a posição de titular absoluto da meta rubro-negra e hoje é praticamente unanimidade entre a torcida do Mengão.
Rossi foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro de 2025.
Com tamanha credibilidade junto ao torcedor e com um carinho que vem crescendo cada dia mais, não foi difícil para o goleiro de 30 anos tomar a decisão de recusar a proposta dos italianos.
Um dos motivos que teria levado a Udinese a desejar o goleiro argentino, além da sua comprovada qualidade técnica, foi que o jogador possui passaporte italiano, que faria com que Rossi não ocupasse uma vaga de jogador extracomunitário no clube italiano.
Porém, o arqueiro iniciou o processo para obter a cidadania brasileira, visando estabelecer raízes no país. Com contrato até 2027 e no Brasil desde 2023, o jogador conta com o apoio do clube carioca, buscando cumprir os requisitos legais de residência e proficiência no idioma.
Rossi deve ser o titular da meta rubro-negra logo mais às 17h30 no estádio Nilton Santos, quando o Mengão enfrentará a equipe do Botafogo nas quartas-de final do campeonato carioca.
