Rossi foi um dos destaques do Flamengo na campanha do tetracampeonato da LibertadoresConnie France / AFP

Publicado 15/02/2026 07:00 | Atualizado 15/02/2026 08:43

A Udinese, clube da série A italiana, realizou nos últimos dias investidas junto ao goleiro Agustin Rossi.



O goleiro argentino que chegou ao Flamengo em julho de 2023 levou certo tempo para se adaptar, mas conquistou a posição de titular absoluto da meta rubro-negra e hoje é praticamente unanimidade entre a torcida do Mengão.



Rossi foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro de 2025.



E, além das já tradicionais defesas salvadoras do goleiro, dos últimos sete pênaltis batidos contra a meta do Mengão, seis pararam em defesas do paredão rubro-negro.



Com tamanha credibilidade junto ao torcedor e com um carinho que vem crescendo cada dia mais, não foi difícil para o goleiro de 30 anos tomar a decisão de recusar a proposta dos italianos.



A resposta negativa do goleiro à Udinese vem ao encontro do momento em que o clube visa renovar seu contrato até 2031 e conceder uma justa valorização salarial.



Um dos motivos que teria levado a Udinese a desejar o goleiro argentino, além da sua comprovada qualidade técnica, foi que o jogador possui passaporte italiano, que faria com que Rossi não ocupasse uma vaga de jogador extracomunitário no clube italiano.



Porém, o arqueiro iniciou o processo para obter a cidadania brasileira, visando estabelecer raízes no país. Com contrato até 2027 e no Brasil desde 2023, o jogador conta com o apoio do clube carioca, buscando cumprir os requisitos legais de residência e proficiência no idioma.



Rossi deve ser o titular da meta rubro-negra logo mais às 17h30 no estádio Nilton Santos, quando o Mengão enfrentará a equipe do Botafogo nas quartas-de final do campeonato carioca.