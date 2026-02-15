Rio - O Flamengo levou a melhor no clássico com o Botafogo e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Neste domingo (15), a equipe de Filipe Luís venceu o Glorioso por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelas quartas da competição. Lucas Paquetá marcou seu primeiro gol desde o retorno ao Rubro-Negro para abrir o placar. Já no segundo tempo, Alexander Barboza deixou tudo igual. Na reta final, porém, Pulgar deu números finais ao jogo.
Na fase semifinal, a equipe do técnico Filipe Luís vai enfrentar o Madureira, que eliminou o Boavista. O Alvinegro, que chegou ao quinto jogo seguido com derrota, disputará a Taça Rio e encara o Verdão de Saquarema.
Agora, o Botafogo vira a chave para a Libertadores. O Glorioso vai enfrentar o Nacional de Potosí na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase preliminar.
Já o Flamengo foca na Recopa. O Rubro-Negro encara o Lanús na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. A partida é válida pelo primeiro jogo da decisão.
O Flamengo teve um pouco mais de posse de bola ao longo da primeira etapa e adotou a estratégia de pressionar o Glorioso já no campo de ataque. Dessa forma, o Rubro-Negro teve mais volume ofensivo e conseguiu abrir o placar aos 19 minutos.
Matheus Martins perdeu a bola ainda na defesa, Bruno Henrique foi acionado e tocou para Lucas Paquetá. O meia finalizou cruzado no canto para colocar o Flamengo em vantagem. O Botafogo reclamou de uma falta no atacante, mas a arbitragem não assinalou.
O Glorioso, por sua vez, apostava nas jogadas de transição rápida para atacar o Flamengo. O Bota até encontrava espaços, mas criou poucas oportunidades reais. Na melhor, Matheus Martins ficou cara a cara com Andrew, mas mandou para fora.
Já na etapa complementar, o Botafogo voltou melhor e não demorou para deixar tudo igual. Alex Telles cobrou escanteio bem aberto, e Alexander Barboza superou a marcação de Pulgar para subir finalizar de cabeça. A bola encobriu Andrew e entrou.
O Botafogo seguia bem na partida e passou perto de virar por volta dos 16 minutos. Barrera invadiu a área pelo lado direito e tocou atrás para Montoro, que deu de letra para Arthur Novaes. O jovem finalizou de primeira para fora, assustando o Flamengo.
Com o passar do tempo, o Flamengo voltou a encaixar a marcação alta, mas ainda não incomodava neto. Foi somente aos 39 minutos que o Rubro-Negro assustou e conseguiu chegar ao gol.
Arrascaeta cobrou escanteio, e a bola foi desviada para trás. Pulgar apareceu livre de marcação para cabecear. Neto espalmou e deu o rebote para o chileno, que não desperdiçou e deu números finais ao jogo.
Data e hora: 15/02/2026, às 17h30 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Cartões amarelos: Bastos, Anselmi e Villalba (BOT) Cartões vermelhos: - Gols: Lucas Paquetá (0-1) (19'/1ºT) / Alexander Barboza (1-1) (09'/2ºT) / Pulgar (1-2) (39'/2ºT)
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi) Neto; Vitinho, Bastos (Ythallo) e Alexander Barboza; Villalba (Nathan Fernandes), Newton, Danilo (Arthur Novaes) e Alex Telles; Barrera, Montoro (Artur) e Matheus Martins (Arthur Cabral).
FLAMENGO(Técnico: Filipe Luís) Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Lucas Paquetá (Léo Pereira) e Carrascal (Evertton Araújo); Gonzalo Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Arrascaeta).
