Guilherme Arana em ação pelo FluminenseMarina Garcia / Fluminense FC
Lateral do Fluminense, Arana sofre entorse no tornozelo e passará por exames
Hércules também está fora do jogo contra o Bangu
Sem espaço no Fluminense, Lezcano segue com futuro indefinido
Meia-atacante quer maior minutagem e sonha em disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai
Marcelo participa de homenagem e parabeniza Martinelli por marca no Fluminense
Ex-lateral ainda contou uma história sobre o volante no treino
Lucho Acosta valoriza início de ano do Fluminense, mas faz ressalva: 'Pés no chão'
Meia-atacante é um dos principais jogadores do Tricolor, que não perde há sete jogos
San Lorenzo entende negociação com o Fluminense por Cuello como encerrada
Atacante, de 25 anos, é destaque em clube argentino
Árbitro relata reclamações do presidente do Fluminense: 'Muito ruim o critério'
Rafael Rodrigo Klein citou falas de Mattheus Montenegro no intervalo e depois da partida
