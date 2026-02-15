Guilherme Arana em ação pelo Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 15/02/2026 18:53

Rio - Guilherme Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino deste domingo (15) e será submetido a exames. O Fluminense confirmou a informação no programa 'FluTV News', do canal do clube no YouTube.

Para a partida contra o Bangu, o técnico Luis Zubeldía também não contará com Hércules, que está com dor no púbis. Nonato, por sua vez, já faz trabalhos de transição para trabalhar em grupo.

O Fluminense encara o Bangu nesta segunda-feira (15), a partir das 18h, no Maracanã. A partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

Quem vencer encara o Vasco, que superou o Volta Redonda nos pênaltis. O perdedor vai disputar a Taça Rio.