Lezcano em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
De olho na Copa do Mundo, o paraguaio quer ganhar maior minutagem e, assim, não descarta uma possível saída - já que não conseguiu se firmar no Tricolor. A contratação de novos jogadores para a posição também dificultou os seus planos.
O Fortaleza esteve perto de selar acordo por um empréstimo, só que as conversas não foram finalizadas. Cerro Porteño, Olimpia e Libertad (Paraguai), foram outros que demonstraram interesse, mas nada feito.
Rubén Lezcano chegou ao Fluminense em fevereiro do ano passado, por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões, à época). Ao todo, fez um gol em 13 jogos, quatro como titular.
