Savarino marcou pela primeira vez pelo Fluminense

Rio - Savarino desencantou com a camisa do Fluminense. O atacante venezuelano marcou pela primeira vez na vitória sobre o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, pelas quartas de final do Carioca, e teve papel decisivo na classificação para a semifinal. O jogador celebrou o primeiro gol pelo clube e destacou a importância para a sequência da temporada.
"Muito feliz por esse momento. Consigo jogar nas três posições e o treinador sabe disso. Consegui marcar o primeiro gol com a camisa do Fluminense, para mim isso é muito importante para ganhar sequência. Tenho que agradecer por viver esse momento", disse Savarino.
O camisa 11 marcou pela primeira vez aos 34 minutos do primeiro tempo. Savarino recebeu dentro da área pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu no canto do goleiro para abrir o caminho da vitória. O atacante venezuelano teve uma boa participação, incluindo um passe decisivo e 92% de aproveitamento nos passes, de acordo com o "SofaScore".
Com a vitória, o Fluminense garantiu vaga na semifinal e enfrentará o Vasco em jogos de ida e volta, entre os dias 21 e 22 de fevereiro e 28 de fevereiro e 1º de março. Entre as duas partidas das semifinais, o Time de Guerreiros enfrentará o Palmeiras, no próximo dia 25, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 4ª rodada do Brasileirão.