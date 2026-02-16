Ganso completou 300 jogos pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso foi homenageado antes do jogo contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, pelas quartas de final do Carioca, após completar 300 partidas com a camisa tricolor. Antes da bola rolar, o camisa 10 recebeu um prato comemorativo e uma camisa enquadrada com o número da marca e seu nome.
Paulo Henrique Ganso se tornou o sexto jogador com mais partidas pelo Fluminense neste século e o 33º da história do clube, agora com 301. Já no elenco atual, ele é o segundo atleta com mais jogos, atrás apenas de Martinelli, com 302. O camisa 10 ainda pode ampliar a sua marca e subir no ranking deste século e da história tricolor em 2026.
Contratado em 2019, Ganso se consolidou como um dos pilares da equipe e se tornou um ídolo histórico da torcida tricolor. O camisa 10 foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores de 2023, da Recopa de 2024, além do bicampeonato carioca de 2022 e 2023. Além disso, também conquistou as Taças Guanabara de 2022, 2023 e 2026 e a Taça Rio de 2020.
Ao todo, Ganso soma 301 jogos pelo Fluminense, sendo 220 como titular, fez 28 gols e deu 35 assistências. O meia, de 36 anos, passou por procedimento cardiovascular no ano passado após ser diagnosticado com uma miocardite durante a pré-temporada. Por isso, teve a temporada prejudicada e conviveu com lesões, sendo opção no banco de reservas na maior parte do ano.