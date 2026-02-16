Zubeldía levou o Fluminense ao recorde de vitórias seguidas como mandanteMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Zubeldía enaltece classificação do Fluminense e rechaça favoritismo em semifinal
Tricolor venceu o Bangu por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal do Carioca
Savarino comemora primeiro gol e projeta sequência no Fluminense: 'Muito importante'
Venezuelano marcou o primeiro gol da vitória sobre o Bangu por 3 a 1
Fluminense vence Bangu, bate recorde e vai à semifinal do Carioca
Tricolor tem atuação dominante e enfrentará o Vasco na próxima fase
Ganso recebe homenagem após completar 300 jogos pelo Fluminense
Jogador recebeu quadro e prato referentes à marca antes da partida contra o Bangu
Fluminense x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã
Lateral do Fluminense, Arana sofre entorse no tornozelo e passará por exames
Hércules também está fora do jogo contra o Bangu
