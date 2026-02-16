Zubeldía levou o Fluminense ao recorde de vitórias seguidas como mandante - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/02/2026 21:00

Rio - O Fluminense confirmou o favoritismo e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Com uma atuação dominante, o Tricolor venceu o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, garantiu a vaga nas semifinais e enfrentará o Vasco. O técnico Luis Zubeldía comemorou a classificação, mas rechaçou favoritismo.

"Não (vejo o Fluminense como favorito). Sempre quero que minha equipe ganhe. O contexto do rival é o contexto do rival. Estamos focados em nós mesmo. Para passar pela final, temos que superar o Vasco. Vamos fazer o possível para avançar, que é o que queremos", disse Zubeldía.

Em ritmo de treino de ataque contra defesa, o Fluminense dominou as ações do início ao fim e não teve dificuldades para vencer o Bangu. O Tricolor saiu na frente com gols de Savarino e Canobbio no primeiro tempo e, depois, fechou o placar com Ganso, de pênalti, na etapa final. O Time de Guerreiros ainda teve bolas na trave com Bernal e Serna. Zubeldía projetou o clássico contra o Vasco.

"São 180 minutos novamente. Que façamos uma partida boa como estamos fazendo. Contextos diferentes. O certo é que a equipe vem respondendo apesar dos contextos. Isso é sempre bom. É nosso desejo. Vamos em busca de poder avançar. Primeiro jogo acho que vamos jogar aqui. Queremos fazer os primeiros minutos muito bons e depois veremos os outros 90 minutos", afirmou.

Com a vitória, o Fluminense garantiu vaga na semifinal e enfrentará o Vasco em jogos de ida e volta, entre os dias 21 e 22 de fevereiro e 28 de fevereiro e 1º de março. Entre as duas partidas das semifinais, o Time de Guerreiros enfrentará o Palmeiras, no próximo dia 25, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 4ª rodada do Brasileirão.