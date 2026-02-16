Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O técnico Luis Zubeldía ainda avalia o desgaste físico para definir a escalação, mas já sabe que terá desfalques importantes: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o volante Hércules estão fora por problemas físicos, assim como Germán Cano, que segue como ausência.
Do outro lado, o Bangu garantiu a classificação em quarto lugar no Grupo A, com 10 pontos, e carimbou a vaga ao empatar por 1 a 1 com o Boavista na última rodada da Taça Guanabara. O resultado assegurou presença no mata-mata do Estadual e manteve o time vivo na competição.
Comandada por Flávio Tinoco, a equipe deve repetir a base que enfrentou o time de Saquarema e aposta na organização tática para tentar surpreender o Tricolor no Maracanã, buscando avançar às semifinais do Campeonato Carioca.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
VAR: Philip Georg Bennett
Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía
