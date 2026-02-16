Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/02/2026 08:36

Rio - Embalado na temporada, o Fluminense recebe o Bangu nesta segunda-feira (16). O confronto será às 18h (de Brasília), no Maracanã, em jogo único válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Quem avançar no duelo garante vaga na semifinal para enfrentar o Vasco.



Onde assistir?

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense?

O Fluminense chega em grande fase para o confronto, embalado pela conquista da Taça Guanabara, com liderança do Grupo A e 15 pontos somados. Além disso, a equipe vem de vitória no clássico com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o que reforça o clima de confiança para o duelo.



O técnico Luis Zubeldía ainda avalia o desgaste físico para definir a escalação, mas já sabe que terá desfalques importantes: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o volante Hércules estão fora por problemas físicos, assim como Germán Cano, que segue como ausência.

Como chega o Bangu?



Do outro lado, o Bangu garantiu a classificação em quarto lugar no Grupo A, com 10 pontos, e carimbou a vaga ao empatar por 1 a 1 com o Boavista na última rodada da Taça Guanabara. O resultado assegurou presença no mata-mata do Estadual e manteve o time vivo na competição.



Comandada por Flávio Tinoco, a equipe deve repetir a base que enfrentou o time de Saquarema e aposta na organização tática para tentar surpreender o Tricolor no Maracanã, buscando avançar às semifinais do Campeonato Carioca.

Ficha técnica

Fluminense x Bangu

Data e hora: 16/02/2026, às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

VAR: Philip Georg Bennett



Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick, Bruno Boca; Mauro Silva, Dioguinho, Walber; Lucas Sibito, Patryck Ferreira, Luizino (Garrinsha). Técnico: Flávio Tinoco