Rio de Janeiro, Brasil - 16/02/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Bangu esta noite pela quartas de final do Campeonato Carioca 2026. - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/02/2026 20:04

Rio - Com uma atuação dominante, o Fluminense venceu o Bangu, se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca e bateu o recorde de vitórias seguidas como mandante na sua história. Em ritmo de treino de ataque contra defesa, o Tricolor bateu o Alvirrubro por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, pelas quartas de final. Savarino, Canobbio e Ganso marcaram os gols dos tricolores, enquanto Ricardo Sena descontou em falha de Freytes.

Com a vitória, o Fluminense garantiu vaga na semifinal e enfrentará o Vasco em jogos de ida e volta, entre os dias 21 e 22 de fevereiro e 28 de fevereiro e 1º de março. Entre as duas partidas das semifinais, o Time de Guerreiros enfrentará o Palmeiras, no próximo dia 25, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Fluminense domina as ações e vence com facilidade

O Fluminense jogou em ritmo de treino e não teve dificuldades para confirmar a classificação à semifinal do Carioca. Ao todo, foram 13 finalizações contra apenas uma do Bangu no primeiro tempo. O Alvirrubro só conseguiu finalizar a gol aos 44 minutos, com Patryck Ferreira, mas sem muito perigo para o goleiro Fábio que foi um mero telespectador dentro de campo.

Campeão da Taça Guanabara, o Fluminense dominou as ações desde o início. O Tricolor teve mais volume, mas teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Somente após a parada técnica por volta dos 25 minutos que as oportunidades começaram a surgir. Em bela jogada individual, Savarino abriu o placar aos 34. Pouco depois, aos 38, Canobbio ampliou em chute da entrada da área.

Na etapa final, o jogo ficou morno. O Fluminense controlou as ações e jogou com o relógio a favor. Zubeldía, no entanto, cobrou o time muito mais do que no primeiro tempo para evitar correr riscos. Mais uma vez, o time cresceu após a parada técnica, quando fez 3 a 0 em cobrança de pênalti de Ganso, aos 35 minutos. Pouco depois, aos 37, Freytes errou na saída de bola e Ricardo Sena descontou.

Fluminense 3 x 1 Bangu

Campeonato Carioca - Quartas de final

Data: 16/02/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli (Lucho Acosta) e Ganso (Otávio); Canobbio (Santi Moreno), Savarino (Soteldo) e John Kennedy (Serna). Técnico: Luis Zubeldía

Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca (Ricardo Sena); Mauro Silva (Kauan Guilherme), Dioguinho e Walber; Lucas Sibito (Luizinho), Garrinsha (Wellington Zarú) e Patryck Ferreira. Técnico: Flávio Tinoco

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

VAR: Philip Georg Bennett

Gols: Savarino, aos 34' do 1ºT (1-0); Canobbio, aos 38' do 1ºT (2-0); Ganso, aos 35' do 2ºT (3-0); Ricardo Sena, aos 37' do 2ºT (3-1)

Cartões amarelos: Dudu e Patryck Ferreira (BAN)

