Entrevista coletiva de Filipe Luís - Reprodução/Flamengo TV

Publicado 15/02/2026 21:23

Rio - Filipe Luís gostou da atuação de Lucas Paquetá na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, neste domingo (15), que garantiu o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. O treinador citou um jogo sólido do meio-campista e deu destaque para o trabalho defensivo.

"O gol é importante para a equipe. O Paquetá joga e faz tudo para poder potencializar a equipe. Claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo. Paquetá fez um grande jogo, jogo sólido. Deu muito valor à posição que estava no campo, ao que representa essa posição, às funções que teve, desempenhou todas elas. Foi premiado com o gol".

"Depois, no fim do jogo, teve quase outra chance para poder finalizar. Mas, principalmente, o trabalho que fez defensivo foi muito concentrado. Muito feliz pela atuação dele. E não tenho dúvida que vai evoluir, tem muito para evoluir".

Na entrevista, Filipe Luís também abordou a versatilidade de Lucas Paquetá e citou que prefere o jogador o mais perto possível da área.

"Sempre vai ser uma alternativa o Paquetá, como ele mesmo disse, pode jogar em várias funções do campo. Ele jogou de 9 no Lyon. Eu assisti a quase todos os jogos da carreira do Paquetá. Gosto muito de ver os jogos dos jogadores para ver como eles se sentiram bem com os treinadores anteriores".

"É um jogador que é determinante na frente. Eu prefiro que ele esteja o mais perto possível da área, porque sei que é capaz de cabecear, fazer gols, tem boa chegada, ataque ao espaço, finaliza muito bem. Então, eu prefiro que esteja o mais perto da área possível. É um jogador tão completo que pode jogar em qualquer posição. Vai sempre nos ajudar muito".

O treinador também fez uma análise da vitória do Flamengo. Com o resultado, o Rubro-Negro avançou à semifinal do Campeonato Carioca para enfrentar o Madureira.

"Os jogadores conseguiram identificar os espaços que o Botafogo estava deixando, a gente conseguiu gerar essa dúvida na fase defensiva do Botafogo. Conseguimos aproveitar bem, chegar bem até a área deles. Depois, a tomada de decisão às vezes é melhor, às vezes é pior. Tivemos um gol, outras chances, a bola não entrou mais vezes. Os jogadores se sentiram mais confortáveis, se sentiram bem dentro do que é o jogo com bola".

"O Anselmi, que é um grandíssimo treinador, foi corrigindo durante o jogo e foi dando instruções para tirar as nossas vantagens, conseguiu em muita parte bloquear nossa saída. Era um jogo muito igualado. Dou muito mérito para o esforço que os jogadores fizeram. Os que foram a campo eram os que eu achava que seriam os melhores para poder vencer".