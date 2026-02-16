Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroTomas Diniz Santos / Getty Images via AFP

Rio - O Rio Open 2026 abre oficialmente a chave principal nesta segunda-feira (16), com presença em peso de tenistas brasileiros e expectativa de bons jogos no saibro carioca. Um dos nomes mais aguardados do torneio, João Fonseca já entra em quadra por duplas.

Às 16h30 (de Brasília), o jovem disputa a partida ao lado de Marcelo Melo, contra o bósnio Damir Dumhur e o francês Alexandre Müller. A estreia em simples acontece na terça-feira (17), quando encara o compatriota Thiago Monteiro, em um duelo que opõe gerações do tênis nacional. O cearense garantiu vaga na chave principal após virar sobre Duan Lajovi no quali, encerrado no domingo.
A delegação brasileira chega numerosa ao ATP 500 no Rio, com seis representantes. Além de Fonseca e Monteiro, Igor Marcondes avançou no qualificatório ao vencer Jaime Faria por 2 sets a 0 e estreia contra o peruano Ignacio Buse. Já Guto Miguel, de 16 anos, terá pela frente o lituano Vilius Gaubas.

Outros dois brasileiros completam a lista: Gustavo Heide enfrenta o tcheco Vít Kopiva, enquanto João Lucas Reis mede forças com o alemão Yannick Hanfmann. A expectativa é de bom público ao longo do dia para acompanhar a maratona de partidas no Jockey Club Brasileiro.

Quem avançar no confronto entre Fonseca e Monteiro, enfrenta o vencedor de Marcondes x Buse na sequência do torneio.