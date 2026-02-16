Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroTomas Diniz Santos / Getty Images via AFP
Às 16h30 (de Brasília), o jovem disputa a partida ao lado de Marcelo Melo, contra o bósnio Damir Dumhur e o francês Alexandre Müller. A estreia em simples acontece na terça-feira (17), quando encara o compatriota Thiago Monteiro, em um duelo que opõe gerações do tênis nacional. O cearense garantiu vaga na chave principal após virar sobre Duan Lajovi no quali, encerrado no domingo.
Outros dois brasileiros completam a lista: Gustavo Heide enfrenta o tcheco Vít Kopiva, enquanto João Lucas Reis mede forças com o alemão Yannick Hanfmann. A expectativa é de bom público ao longo do dia para acompanhar a maratona de partidas no Jockey Club Brasileiro.
Quem avançar no confronto entre Fonseca e Monteiro, enfrenta o vencedor de Marcondes x Buse na sequência do torneio.
