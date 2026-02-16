Vini Jr em ação pelo Real Madrid - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 16/02/2026 09:45 | Atualizado 16/02/2026 09:47

Espanha - Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Vinícius Júnior abriu o jogo sobre os bastidores da seleção brasileira em uma entrevista ao streamer espanhol Ibai Llanos. O atacante não poupou elogios ao impacto de Carlo Ancelotti, destacando como a chegada do treinador italiano transformou a atmosfera da equipe e a percepção dos torcedores.



De acordo com o camisa 7, o comandante trouxe uma leveza necessária ao grupo. "O Mister mudou um pouco como a torcida nos vê, estamos jogando melhor desde que ele chegou, estamos mais felizes, mais tranquilos", afirmou, ressaltando que essa serenidade é fundamental diante da pressão por um título que não vem há mais de duas décadas. "Como faz tanto tempo que não ganhamos, a torcida quer ganhar de novo. Espero que seja conosco esse ano, no Brasil a Copa do Mundo é muito diferente. Não tem escola, trabalho, nada, o país para".



A conexão entre os dois, consolidada nos tempos de Real Madrid, ganhou contornos ainda mais próximos na Amarelinha. Vini brincou sobre a relação paternalista com o técnico: "Ele poderia ser meu avô", e revelou que Ancelotti demonstra total confiança no título. "Ele sempre que me liga diz 'sabe que vamos ganhar o Mundial, não?'", contou o atacante.



Ao analisar o cenário global, Vinícius apontou quais seleções enxerga como as maiores ameaças ao sonho do hexa. Para ele, a continuidade do trabalho é o grande diferencial de equipes como Portugal, França e Argentina, além da Espanha, que o agrada pelo equilíbrio entre juventude e experiência: "Acho que essas quatro são as que têm um melhor time, jogam juntas há muito tempo, desde o último Mundial mudaram pouco e isso faz muita diferença".



Sobre a "Fúria" especificamente, o jogador destacou o bom momento: "Espanha sempre vai muito bem, tem jogadores jovens e experientes também, tem muita qualidade. Foram muito bem na Eurocopa e acho que também no Mundial", concluiu.