Vini Jr em ação pelo Real MadridOscar Del Pozo / AFP
De acordo com o camisa 7, o comandante trouxe uma leveza necessária ao grupo. "O Mister mudou um pouco como a torcida nos vê, estamos jogando melhor desde que ele chegou, estamos mais felizes, mais tranquilos", afirmou, ressaltando que essa serenidade é fundamental diante da pressão por um título que não vem há mais de duas décadas. "Como faz tanto tempo que não ganhamos, a torcida quer ganhar de novo. Espero que seja conosco esse ano, no Brasil a Copa do Mundo é muito diferente. Não tem escola, trabalho, nada, o país para".
A conexão entre os dois, consolidada nos tempos de Real Madrid, ganhou contornos ainda mais próximos na Amarelinha. Vini brincou sobre a relação paternalista com o técnico: "Ele poderia ser meu avô", e revelou que Ancelotti demonstra total confiança no título. "Ele sempre que me liga diz 'sabe que vamos ganhar o Mundial, não?'", contou o atacante.
Sobre a "Fúria" especificamente, o jogador destacou o bom momento: "Espanha sempre vai muito bem, tem jogadores jovens e experientes também, tem muita qualidade. Foram muito bem na Eurocopa e acho que também no Mundial", concluiu.
