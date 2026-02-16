Neymar comemora gol pelo Santos - Divulgação / Santos

Neymar comemora gol pelo SantosDivulgação / Santos

Publicado 16/02/2026 09:10 | Atualizado 16/02/2026 11:30

Rio - A noite deste domingo (15) marcou o tão aguardado reencontro de Neymar com a torcida santista na Vila Belmiro. Após desfalcar a equipe nas últimas dez partidas enquanto se recuperava de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 fez sua estreia oficial em 2026 na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, embora tenha começado o confronto no banco de reservas.

Neymar entrou em campo no início do segundo tempo, substituindo Barreal, e assumiu imediatamente a braçadeira de capitão. Mesmo buscando o ritmo ideal após o longo período de inatividade, o atacante demonstrou estar recuperado da lesão sofrida no fim do ano passado, participando ativamente da construção das jogadas ofensivas.



Durante os 48 minutos em que esteve em campo, o camisa 10 comandou as ações do ataque santista. Ele chegou a ter oportunidades claras de marcar o seu primeiro gol no ano, incluindo uma finalização de perna esquerda após contra-ataque e um lance dentro da área onde acabou isolando a bola.



O retorno do jogador é visto como um passo fundamental não apenas para as pretensões do Santos no Campeonato Paulista, mas também para os objetivos pessoais do atleta. Em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026, Neymar utiliza este início de temporada para recuperar a forma física e o protagonismo no futebol brasileiro.



Com a classificação assegurada, o Peixe volta suas atenções para o duelo das quartas de final contra o Novorizontino, na próxima semana. A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai divulgar nesta segunda-feira (16) as datas e os horários dos confrontos.