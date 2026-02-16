Pedro vira dúvida no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro vira dúvida no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/02/2026 11:44

Após conquistar a vaga às semifinais do Campeonato Carioca, onde enfrentará o Madureira em jogos de ida e volta, o Flamengo volta suas atenções à decisão da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (19), na Argentina.



Na reapresentação do time que aconteceu nesta segunda-feira, o atacante Pedro foi reavaliado no Ninho do Urubu, mas o martelo sobre sua participação no jogo contra o Lanús só deve ser definida no último treino que será realizado em solo argentino.



Em coletiva pós-jogo, Filipe Luís explicou a não utilização do atacante durante o clássico, mesmo tendo o jogador à disposição no banco de reservas.



"O Pedro relatou que está com uma dor no (músculo) adutor (da coxa) e pode ser que se entrasse poderia forçar. Ele estava sentindo que poderia arrebentar. Deixou a decisão pra gente e não quis arriscar", explicou Filipe.



Entrevista coletiva de Filipe Luís Reprodução/Flamengo TV

Nesta segunda-feira (16), a equipe do Mengão se dividiu em duas, onde os titulares da vitória sobre o alvinegro por 2 a 1 neste domingo (15) realizaram um treino regenerativo. Geralmente, este tipo de treinamento leva de 40 minutos a 1h, e os reservas e os que não atuaram realizaram um treino tático de 1h30 entre academia e campo.



Já nesta terça (17), o Flamengo iniciou o treino às 9h30 e embarcará para a Argentina por volta das 14h45, onde na quinta-feira (19) enfrentará o Lanús, último campeão da Copa Sul-Americana, pela Recopa Sul-Americana. Nesta segunda-feira (16), a equipe do Mengão se dividiu em duas, onde os titulares da vitória sobre o alvinegro por 2 a 1 neste domingo (15) realizaram um treino regenerativo. Geralmente, este tipo de treinamento leva de 40 minutos a 1h, e os reservas e os que não atuaram realizaram um treino tático de 1h30 entre academia e campo.Já nesta terça (17), o Flamengo iniciou o treino às 9h30 e embarcará para a Argentina por volta das 14h45, onde na quinta-feira (19) enfrentará o Lanús, último campeão da Copa Sul-Americana, pela Recopa Sul-Americana.

Veja mais:

Fla vence Botafogo, se classifica às semifinais e torcida fica na bronca com goleiro



E em solo argentino, o Fla programou treino para as 15h30 (horário de Buenos Aires) na Casa Amarilla, centro de treinamentos do Boca Jrs.



Filipe Luís deve contar com os retornos de Guillermo Varela, que já está realizando atividades no gramado, Nicolas De La Cruz, que, seguindo o planejamento do clube, foi poupado do jogo contra o Botafogo, e de Wallace Yan, que, com dores musculares, também ficou fora do clássico.



O Lanús não vive seu melhor momento.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Nos últimos quatro jogos, os "granates" obtiveram apenas uma vitória, acumulando dois empates e uma derrota.



A última vitória da equipe do técnico Mauricio Pellegrino foi no dia 29 de janeiro, quando superou o Unión em casa por 2 a 1.



Ao todo, nos últimos quatro jogos, o time argentino sofreu seis gols e balançou as redes dos adversários em cinco oportunidades.



A Recopa Sul-americana é disputada em jogos de ida e volta, sendo o primeiro jogo nesta quinta-feira (19) e o jogo da volta no Maracanã no próximo dia 26. E em solo argentino, o Fla programou treino para as 15h30 (horário de Buenos Aires) na Casa Amarilla, centro de treinamentos do Boca Jrs.Filipe Luís deve contar com os retornos de Guillermo Varela, que já está realizando atividades no gramado, Nicolas De La Cruz, que, seguindo o planejamento do clube, foi poupado do jogo contra o Botafogo, e de Wallace Yan, que, com dores musculares, também ficou fora do clássico.O Lanús não vive seu melhor momento.Nos últimos quatro jogos, os "granates" obtiveram apenas uma vitória, acumulando dois empates e uma derrota.A última vitória da equipe do técnico Mauricio Pellegrino foi no dia 29 de janeiro, quando superou o Unión em casa por 2 a 1.Ao todo, nos últimos quatro jogos, o time argentino sofreu seis gols e balançou as redes dos adversários em cinco oportunidades.A Recopa Sul-americana é disputada em jogos de ida e volta, sendo o primeiro jogo nesta quinta-feira (19) e o jogo da volta no Maracanã no próximo dia 26.

Sigam-nos em nossas redes sociais: