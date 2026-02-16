Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 16/02/2026 17:00

Rio - Após um início de temporada difícil, o Flamengo parece ter reencontrado o caminho dos trilhos. O Rubro-Negro conquistou a terceira vitória consecutiva após vencer o Botafogo por 2 a 1, neste domingo (15), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca, e recuperou a confiança.

A recuperação acontece após uma sequência de quatro jogos sem vitória, incluindo três derrotas. No pior momento, o Flamengo perdeu para o Fluminense e amargou o vice-campeonato da Supercopa do Brasil diante do Corinthians. Mas, agora, a turbulência passou.

Nos últimos três jogos, o Flamengo venceu Sampaio Corrêa (7 a 1), Vitória (2 a 1) e Botafogo (2 a 1). Com isso, conseguiu a classificação à semifinal do Carioca e se recuperou no Brasileirão. Tudo isso na véspera dos confrontos contra o Lanús, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana.

Apesar de recuperar a confiança, o técnico Filipe Luís ainda busca ajustes com foco na defesa. O Rubro-Negro foi vazado nos últimos seis jogos. A última vez que passou ileso foi na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no dia 21 de janeiro. Desde então, foram seis partidas, três vitórias, um empate e três derrotas.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Lanús, da Argentina, fora de casa, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Já a partida de volta será no dia 26, no mesmo horário, no Maracanã.