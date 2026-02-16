Spinelli marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 16/02/2026 16:00

Rio - Herói da classificação do Vasco à semifinal do Carioca, Spinelli ganhou moral na disputa por uma vaga no time titular. Recém-contratado, o centroavante argentino precisou de menos de 30 minutos para marcar pela primeira vez com a camisa cruz-maltino e cair nas graças da torcida em meio a disputa com Brenner.

"Para mim é uma apresentação à torcida. No outro dia no Brasileirão foi muito difícil jogar. Hoje diante da torcida queria fazer um gol para minha família e para minha mulher. Estou muito feliz", disse o centroavante argentino após a partida no último sábado (14).

Foi o segundo jogo de Spinelli pelo Vasco. O centroavante argentino estreou na derrota diante do Bahia por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, atuou por 26 minutos. Já diante do Volta Redonda, começou no banco e entrou aos 19 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, marcou o gol de empate.

O Vasco contratou Brenner e Spinelli para os lugares de Vegetti e Rayan. A dupla chegou com a missão de substituir os dois artilheiros do ano passado e carregando a pressão do início de temporada ruim. Brenner, que já atuou em cinco jogos, já sofreu com as vaias da torcida pelas chances desperdiçadas.

Recém-contratado, Spinelli custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões). Em 2025, o argentino foi o artilheiro do Independiente del Valle em todas as competições da temporada, marcando 28 gols em 50 partidas. O jogador foi visto como uma grande oportunidade de mercado.