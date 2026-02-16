Spinelli marcou pela primeira vez com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco
Spinelli marca pela primeira vez e ganha moral em disputa com Brenner
Centroavante foi decisivo para a classificação do Vasco à semifinal do Carioca
Divergências internas e vaias da torcida tornam futuro de Coutinho no Vasco incerto
Camisa 10 tem vínculo até julho e diretoria está dividida sobre renovação
Diniz explica ausência de Cuiabano, um dos reforços do Vasco para a temporada
Lateral está regularizado, mas ainda não disputou uma partida pelo Cruz-Maltino
Recém-contratado, Spinelli celebra primeiro gol pelo Vasco: 'Muito feliz'
Atacante argentino também comentou a adaptação ao futebol brasileiro
Diniz avalia sofrida classificação do Vasco e descarta pedido de demissão
Cruz-Maltino superou o Volta Redonda nos pênaltis e avançou à semifinal no Campeonato Carioca
Vasco supera o Volta Redonda nos pênaltis e avança à semifinal do Carioca
Na próxima fase, o Cruz-Maltino encara o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu
