Léo Pereira, jogador do FlamengoRonald Lincoln / GE
A noite também marcou a estreia de Carlo Ancelotti no templo do samba. O técnico da Seleção encerrou sua "maratona" cultural, que incluiu passagens por Salvador e São Paulo, acompanhando os desfiles cariocas ao lado dos ex-jogadores Ronaldo e Denílson. A presença do italiano faz parte de uma estratégia de aproximação com a cultura nacional e compromissos institucionais da CBF às vésperas do ciclo da Copa do Mundo.
Quem também marcou presença constante na folia foi Romário. O ex-atacante e atual senador prestigiou o evento em duas noites consecutivas, comparecendo à Sapucaí no domingo (15) e na segunda-feira (16), demonstrando que sua ligação com o Carnaval carioca segue inabalável. Na última noite, tirou até foto com o mestre Ciça, homenageado da Viradouro no enredo deste ano e que comanda a bateria da escola de Niterói.
