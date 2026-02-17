Léo Pereira, jogador do FlamengoRonald Lincoln / GE

Rio - A Marquês de Sapucaí consolidou-se como o epicentro do futebol brasileiro durante os desfiles do Grupo Especial. Jogadores em atividade, ídolos históricos e até o comandante da seleção brasileira marcaram presença no Sambódromo, reforçando a tradicional conexão entre o esporte e a maior festa popular do país.
Uma celebração rubro-negra começou logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na noite de domingo (15). Os jogadores Léo Pereira, Erick Pulgar e Jorge Carrascal foram vistos em camarotes na Passarela do Samba. Os estrangeiros iniciaram o clássico como titulares, com o volante chileno sendo o autor do gol que garantiu a classificação do Flamengo. Já o zagueiro brasileiro, poupado da equipe inicial, atuou apenas nos instantes finais do confronto.

A noite também marcou a estreia de Carlo Ancelotti no templo do samba. O técnico da Seleção encerrou sua "maratona" cultural, que incluiu passagens por Salvador e São Paulo, acompanhando os desfiles cariocas ao lado dos ex-jogadores Ronaldo e Denílson. A presença do italiano faz parte de uma estratégia de aproximação com a cultura nacional e compromissos institucionais da CBF às vésperas do ciclo da Copa do Mundo.

Quem também marcou presença constante na folia foi Romário. O ex-atacante e atual senador prestigiou o evento em duas noites consecutivas, comparecendo à Sapucaí no domingo (15) e na segunda-feira (16), demonstrando que sua ligação com o Carnaval carioca segue inabalável. Na última noite, tirou até foto com o mestre Ciça, homenageado da Viradouro no enredo deste ano e que comanda a bateria da escola de Niterói. 
Léo Pereira, jogador do Flamengo
Carlo Ancelotti, Ronaldo Fenômeno e Denílson curtem desfiles na Sapucaí
Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira
Irmão de Pulgar, jogador do Flamengo
Romário, ex-jogador