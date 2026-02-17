Taça da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - A Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira (17) com o Rio de Janeiro no centro do pontapé inicial. Em Saquarema, o Estádio Lourival Gomes recebe a abertura do torneio com o confronto entre o estreante Sampaio Corrêa-RJ e a Desportiva Ferroviária-ES, em jogo único que vale vaga na segunda fase. A edição de 2026 é a maior da história, reunindo 126 clubes, 155 partidas e nove fases, números recordes que ampliam o alcance da competição em todo o país.

O formato da primeira fase coloca frente a frente 28 equipes em 14 duelos eliminatórios. O modelo de partida única aumenta o grau de imprevisibilidade e valoriza o mando de campo, especialmente para clubes de menor investimento.

Outro representante fluminense em campo é o Madureira, que encara uma das situações mais extremas desta primeira fase. O clube viaja até Boa Vista para enfrentar o Baré, nesta quarta-feira (18), no confronto de maior distância geográfica desta etapa: 5.027 quilômetros separam a capital de Roraima do Rio de Janeiro. A logística pesada é um dos traços marcantes da Copa do Brasil nas fases iniciais, reunindo clubes de todas as regiões e expondo realidades completamente distintas.

A edição de 2026 também chama atenção pelo alto número de estreantes. São 17 clubes debutantes no torneio, sendo 14 deles já em campo na primeira fase, metade das equipes envolvidas nesta etapa inicial. Entre os participantes, apenas quatro já disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em algum momento da história, o que reforça o caráter democrático da competição. A Desportiva, adversária do Sampaio Corrêa-RJ, é a mais experiente nesse aspecto, com 16 participações na elite nacional, embora não dispute a primeira divisão desde 1993.

