Fluminense igualou próprio recorde de vitórias seguidas como mandante - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense igualou próprio recorde de vitórias seguidas como mandanteMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/02/2026 09:12

Rio - O Fluminense escreveu mais um capítulo marcante de sua história nesta segunda-feira (16) ao vencer o Bangu por 3 a 1, no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Tricolor chegou à 16ª vitória consecutiva como mandante e igualou a maior sequência já registrada pelo clube, alcançada em 1942.



A série perfeita em casa começou na estreia de Luis Zubeldía no comando da equipe e ganhou força ao longo da temporada passada, atravessando compromissos do Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual. No período, o Fluminense empilhou triunfos em clássicos e jogos decisivos.



Dos 16 jogos dessa sequência, 15 foram disputados no Maracanã e um no Estádio Luso-Brasileiro, com números que reforçam o domínio tricolor: 31 gols marcados e apenas cinco sofridos. O desempenho chama atenção não só pela quantidade de vitórias, mas também pela solidez defensiva.



Ao igualar um recorde que resistia por mais de oito décadas, o Fluminense reforça o peso histórico de seu momento como mandante e transforma a fase atual em combustível para a sequência da temporada. A equipe agora tenta manter o embalo nos próximos compromissos, mirando aumentar o feito histórico.

