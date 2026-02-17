Savarino marcou pela primeira vez pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Savarino brilhou pela primeira vez no Fluminense. Recém-contratado, o atacante venezuelano marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor na vitória sobre o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, pelas quartas de final do Carioca. Principal reforço para 2026, o jogador começa a dar sinais que busca sequência como titular e quer mais espaço.
Foi apenas o quarto jogo de Savarino pelo Fluminense, sendo o segundo como titular. O jogador, de 29 anos, foi preservado dos jogos contra Bahia e Botafogo pelo Brasileirão por causa da condição física, já que chegou em um nível abaixo dos demais jogadores. Mesmo assim, o venezuelano tem acelerado a recuperação para conquistar o seu espaço e entrar na briga pela titularidade.
O camisa 11 marcou pela primeira vez aos 34 minutos do primeiro tempo. Savarino recebeu dentro da área pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu no canto do goleiro para abrir o caminho da vitória. O atacante venezuelano teve uma boa participação, incluindo um passe decisivo e 92% de aproveitamento nos passes, de acordo com o "SofaScore".
O Fluminense desembolsou 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões) para contratar Savarino, além de envolver o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. O atacante venezuelano assinou contrato até o fim de 2029. Revelado no Zulia, da Venezuela, ele teve passagens pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, além do Atlético-MG e Botafogo.
Com a vitória, o Fluminense garantiu vaga na semifinal e enfrentará o Vasco em jogos de ida e volta, entre os dias 21 e 22 de fevereiro e 28 de fevereiro e 1º de março. Entre as duas partidas das semifinais, o Time de Guerreiros enfrentará o Palmeiras, no próximo dia 25, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 4ª rodada do Brasileirão.