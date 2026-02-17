Atacante Alexis Cuello fez 16 gols em 76 jogos pelo San LorenzoDivulgação / San Lorenzo
Fluminense desiste de contratar atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo
Tricolor fracassa mais uma vez na busca por atacante e segue no mercado
Savarino marca pela primeira vez e busca espaço no Fluminense
Venezuelano desencantou na vitória sobre o Bangu
Fluminense iguala marca histórica de vitórias como mandante
Sequência de 16 triunfos repete feito alcançado no início da década de 1940
Zubeldía enaltece classificação do Fluminense e rechaça favoritismo em semifinal
Tricolor venceu o Bangu por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal do Carioca
Savarino comemora primeiro gol e projeta sequência no Fluminense: 'Muito importante'
Venezuelano marcou o primeiro gol da vitória sobre o Bangu por 3 a 1
Fluminense vence Bangu, bate recorde e vai à semifinal do Carioca
Tricolor tem atuação dominante e enfrentará o Vasco na próxima fase
