Atacante Alexis Cuello fez 16 gols em 76 jogos pelo San LorenzoDivulgação / San Lorenzo

Rio - O Fluminense desistiu da contratação do atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo, da Argentina. O Tricolor não chegou a um acordo com o clube argentino e decidiu não executar a cláusula de rescisão, de acordo com o jornalista César Luis Merlo, do "UOL".
O San Lorenzo não tinha interesse em negociar o jogador e só iria liberá-lo mediante ao pagamento integral da cláusula contratual, fixada em 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). O Fluminense, no entanto, optou por não seguir esse caminho e decidiu encerrar as negociações.
O Fluminense chegou a apresentar uma segunda oferta de 5 milhões de dólares (R$ 26,1 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mas o San Lorenzo resistiu e adotou uma postura irredutível. O centroavante é considerado uma peça importante e está nos planos para a sequência da temporada.
Assim como Hulk e Denis Bouanga, Alexis Cuello também não é um centroavante fixo. Ele é um atacante que atua de forma mais móbil, caindo para os lados. A negociação pelo jogador argentino não agradou muito os torcedores do Fluminense.
Revelado no Racing, Alexis Cuello teve passagens por Barracas Central, Instituto e Almagro antes de chegar ao San Lorenzo, em 2024. O jogador foi contratado por empréstimo e, posteriormente, em definitivo. Ao todo, fez 16 gols em 76 jogos pelo clube argentino.