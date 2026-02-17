João Gomes em ação pelo Wolves - Divulgação / Wolverhampton

Publicado 17/02/2026 08:38 | Atualizado 17/02/2026 08:44

Rio - O futuro de João Gomes no futebol europeu segue indefinido, apesar do forte interesse de clubes do continente. Segundo informações do jornalista Valentim Furlan, do portal 'Uol', mesmo vivendo situação delicada na temporada, o Wolverhampton não pretende facilitar uma saída do volante revelado pelo Flamengo e já adota postura firme nos bastidores.



A diretoria inglesa trabalha com a possibilidade de rebaixamento, mas, ainda assim, não considera abrir negociações pelo brasileiro no curto prazo. O clube conta com o meio-campista independentemente da divisão em que venha a disputar na próxima temporada.

O posicionamento dos Wolves contraria o interesse de gigantes do mercado. Manchester United e Tottenham, na Inglaterra, além do Napoli (Itália), monitoram a situação do jogador e avaliam movimentos para a próxima janela.



Nos bastidores, o valor de referência estipulado pelo clube gira em torno de £60 milhões (R$ 428 milhões). O Flamengo acompanha a situação com atenção por ter direito a 10% do valor de uma futura venda, podendo lucrar com uma transferência do ex-volante.

