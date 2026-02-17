Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Internacional, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo embarca nesta terça-feira (17) para a Argentina, onde na quinta-feira (19) enfrenta o Lanús, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.

Pedro, sem lesão constatada, mas com dores na coxa, só será confirmado na partida no último treino em território argentino, um dia antes do confronto.
Sem um substituto de ofício para o atacante rubro-negro, Filipe Luís vê com bons olhos utilizar Lucas Paquetá no comando de ataque do Mengão.
Lucas Paquetá disputa bola contra defensores do InternacionalGilvan de Souza / Flamengo

"Paquetá é uma alternativa para o ataque. Ele jogou de 9 no Lyon. Gosto de ver os jogos dos jogadores para ver como eles se sentiram bem. Eu o prefiro o mais próximo possível da área, porque sei da capacidade dele de aparecer para fazer gols." disse Filipe Luís em coletiva pós-jogo contra o Botafogo.

Desde que chegou ao Flamengo, Lucas Paquetá já atuou como segundo volante, ponta-direita e meia-direita e agora pode ter a oportunidade de jogar como 9, caso Pedro não fique à disposição em algum momento.

Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira (19) às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.
