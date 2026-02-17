Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Internacional, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Pedro, sem lesão constatada, mas com dores na coxa, só será confirmado na partida no último treino em território argentino, um dia antes do confronto.
Sem um substituto de ofício para o atacante rubro-negro, Filipe Luís vê com bons olhos utilizar Lucas Paquetá no comando de ataque do Mengão.
"Paquetá é uma alternativa para o ataque. Ele jogou de 9 no Lyon. Gosto de ver os jogos dos jogadores para ver como eles se sentiram bem. Eu o prefiro o mais próximo possível da área, porque sei da capacidade dele de aparecer para fazer gols." disse Filipe Luís em coletiva pós-jogo contra o Botafogo.
Desde que chegou ao Flamengo, Lucas Paquetá já atuou como segundo volante, ponta-direita e meia-direita e agora pode ter a oportunidade de jogar como 9, caso Pedro não fique à disposição em algum momento.
O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira (19) às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.
