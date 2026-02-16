Flamengo empresta Matias Viña ao River Plate, com obrigatção de compraReprodução/River Plate
Entretanto, o uruguaio não conseguiu garantir a titularidade na equipe de "Muneco", tendo sido expulso numa partida e sendo responsável direto por dois gols na derrota do River para o Tigre por 4 a 0.
Depois das péssimas atuações, Viña perdeu lugar para o veterano Marcos Acuña, de 34 anos, e deveria ficar no banco no próximo compromisso da equipe, na primeira rodada da Copa Argentina, quando os argentinos enfrentarão o Ciudad de Bolívar.
Viña foi emprestado pelo Flamengo ao River Plate por uma temporada e com uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso o jogador complete 50% dos jogos disputados pelo clube argentino na temporada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.