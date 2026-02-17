Paquetá comemora gol em clássico contra o Botafogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Paquetá comemora gol em clássico contra o BotafogoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/02/2026 09:45 | Atualizado 17/02/2026 09:48

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou o áudio do VAR em lance que originou o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A jogada gerou forte reclamação dos alvinegros, que pediram falta de Vitão em Matheus Martins antes da finalização de Lucas Paquetá, mas a arbitragem manteve a decisão de campo após a checagem em vídeo.



Na conversa com os jogadores do Botafogo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo explicou sua leitura do lance e negou a infração no início da jogada:

"Nada. Escapou de você a bola. Depois o cara (Vitão) não consegue parar. Ele perdeu a bola e depois teve choque. Ele não estava com a bola, a bola passou debaixo da perna dele. Não foi, Alex (Telles). Posso falar com você? A bola passou por baixo da perna dele, e o que vem atrás é choque de jogo."



Durante a revisão, a equipe do VAR, comandada por Rodrigo Carvalhaes de Miranda, também entendeu que o contato não teve intensidade suficiente para caracterizar falta e validou o gol rubro-negro:

"A bola passa no meio das pernas. Há um contato com o braço (de Vitão em Matheus Martins), mas não tem nível de força ali. Arleu, o gol está confirmado, tá? Tem um jogador na posição, na frente do goleiro, mas não interfere e ele também está em posição legal."



No lance, Matheus Martins recebe o lançamento, a bola passa entre as pernas do atacante, que cai após o contato com Vitão, e a jogada prossegue até Paquetá finalizar para abrir o placar. O Botafogo ainda buscou o empate na etapa final, mas Erick Pulgar marcou de cabeça e garantiu a classificação do Flamengo às semifinais do Estadual.