Pablo Thomaz marcou o gol da vitória do Maricá sobre o Nova IguaçuBruno Maia/Maricá FC

Rio - O Maricá segue vivo na luta pela permanência na elite do futebol carioca. Com gol de pênalti de Pablo Thomaz aos 52 minutos do segundo tempo, o Tsunami venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta segunda-feira (16), no Jânio Moraes, pela segunda rodada do quadrangular contra o rebaixamento do Carioca, conhecido como "Grupo X".
Foi um jogo equilibrado. O Nova Iguaçu começou com mais volume e controlando a posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades. O Maricá, por outro lado, tentou explorar o contra-ataque e levou perigo em um chute do meio-campo de Marcelo, que quase fez um gol antológico. O Tsunami ainda teve um pênalti anulado pelo VAR.
Na etapa final, o Nova Iguaçu parecia melhor fisicamente nos primeiros 25 minutos e pressionou, mas faltou capricho nas finalizações. O Maricá, por outro lado, conseguiu equilibrar as ações na metade final. Nos acréscimos, surgiu a oportunidade para abrir o placar. Em cobrança de pênalti, Pablo Thomaz marcou o seu primeiro gol na temporada e garantiu a vitória, aos 52 minutos.
Com a vitória, o Maricá chegou aos três pontos e igualou a pontuação do líder Sampaio Corrêa, que encara a Portuguesa nesta rodada, em Saquarema. O Nova Iguaçu, por sua vez, ocupa a lanterna, com apenas um ponto. O Tsunami volta a campo na próxima segunda (23), às 17h (de Brasília), contra a Lusa da Ilha do Governador, no João Saldanha.