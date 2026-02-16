Bruno acertou com time do AcreReprodução

Rio - O goleiro Bruno está de volta ao futebol acreano. Condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, o jogador acertou com o Vasco-AC e se apresentou nesta segunda-feira (16), no Campo da Fazendinha, em Rio Branco, de acordo com o "ge".
Esta será a segunda passagem de Bruno pelo futebol acreano. Em 2020, ele defendeu o Rio Branco-AC entre julho de 2020 e janeiro de 2021. Ao todo, foram 18 jogos e um gol marcado, no empate com o Bragantino-PA por 1 a 1, pela oitava rodada da Série D do Brasileirão.
O Vasco-AC vive a expectativa de contar com o goleiro já na partida contra o Velo Clube, na próxima quinta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil. Se for regularizado no BID da CBF até a próxima quarta (18), Bruno ficará à disposição para estrear.
Nascido em dezembro de 1984, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra a modelo Eliza Samudio, com quem teve Bruno Samudio, goleiro das categorias de base do Botafogo.
Em fevereiro de 2017, Bruno recebeu habeas corpus, deixou o presídio e foi contratado pelo Boa Esporte-MG, mas voltou à cadeia dois meses depois, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Já em julho de 2019, uma nova determinação lhe concedeu o direito à progressão ao regime semiaberto.
Desde então, Bruno passou por outros clubes profissionais e amadores. Em janeiro de 2023, a Justiça concedeu a progressão para o livramento condicional. Recentemente, ele esteve presente no Maracanã para acompanhar o empate entre Flamengo e Internacional, pela 2ª rodada do Brasileirão.