Bruno acerta com o Vasco-AC e volta ao Acre após primeira passagem polêmica
Goleiro defendeu o Rio Branco-AC em 2020
Ganso recebe homenagem após completar 300 jogos pelo Fluminense
Jogador recebeu quadro e prato referentes à marca antes da partida contra o Bangu
Botafogo negocia contratação do lateral Paulo Otávio, do Al-Sadd
Alvinegro busca aumentar as opções na lateral
Edenilson desembarca no Rio de Janeiro para acertar com o Botafogo
Volante rescindiu com o Grêmio e assinará contrato até o fim de 2026
Reviravolta com Matias Viña no River Plate
Lateral-esquerdo ainda não deslanchou na equipe de Marcelo Gallardo
Flamengo conquista terceira vitória seguida e recupera moral antes da Recopa
Filipe Luís ainda busca ajustes na defesa antes de sequência de decisões
