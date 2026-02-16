Paulo Otávio está na mira do Botafogo - Divulgação/Al Saad

Publicado 16/02/2026 18:00

Rio - Em busca de reforços, o Botafogo segue movimentado o mercado. O Alvinegro negocia a contratação do lateral-esquerdo Paulo Otávio, do Al-Sadd, do Catar, que é uma posição considerada carente no elenco, de acordo com o "ge".

Paulo Otávio tem contrato com o Al-Sadd, do Catar, até junho. O jogador é visto como uma oportunidade de mercado por causa da possibilidade de sair por um valor considerado baixo. Ele já estava sendo monitorado e as partes buscam um acordo.

O lateral-esquerdo, de 31 anos, teve passagens por clubes de expressão como Athletico-PR e Coritiba. Paulo Otávio também atuou no futebol alemão entre 2017 e 2023, quando defendeu o Ingolstadt e o Wolfsburg, e se destacou pelas características defensivas.

Atualmente o Botafogo conta apenas com Alex Telles na lateral esquerda. Marçal, que tem atuado como zagueiro, se lesionou. Na temporada atual, Paulo Otávio jogou 19 partidas e deu duas assistências. Ao todo, soma 80 jogos, seis gols e 12 assistências pelo Al-Sadd, do Catar.