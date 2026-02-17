Rio - O Botafogo divulgou nesta terça-feira (17) a lista de relacionados para enfrentar o Nacional Potosí, da Bolívia, pelo jogo de ida da fase preliminar da Libertadores. O Alvinegro não terá o volante Danilo, que sentiu um problema físico na derrota diante do Flamengo, no último domingo (15), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca.
Danilo sentiu um novo problema físico contra o Flamengo e foi substituído no primeiro tempo. O Botafogo justificou a ausência por "questões médicas", assim como o volante Allan e o centroavante Arthur Cabral. Por outro lado, o Alvinegro terá os reforços Jhoan Hernández, Ythallo, Wallace Davi e Lucas Villalba à disposição do técnico Martin Anselmi.
Sem vencer há cinco jogos, o Botafogo tenta encerrar a sequência negativa e engatar uma sequência de resultados positivos na temporada. O Alvinegro enfrenta o Nacional Potosí, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na altitude 4.000 metros de Potosí. Já a partida de volta será no próximo dia 25, no mesmo horário, no Nilton Santos.
Relacionados do Botafogo:
Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Neto; Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Gabriel Abdias, Jhoan Hernández, Justino, Kadu, Kauã Cruz, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo; Meio-campistas: Arthur Novaes, Bernardo Valim, Marquinhos, Montoro, Newton e Wallace Davi; Atacantes: Artur, Arthur Izaque, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan Fernandes.
