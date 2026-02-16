Martin Anselmi não começou bem no comando do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Martin Anselmi não começou bem no comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/02/2026 15:00

Rio - O Botafogo vive a pior crise na era SAF. Com problemas financeiros, um elenco curto e passando por reformulação dentro e fora de campo, o Alvinegro não começou bem a temporada de 2026 e atingiu a pior sequência de derrotas desde 2021, quando foi rebaixado no Brasileirão.

A última vez que o Botafogo perdeu cinco jogos consecutivos foi entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Na época, o Alvinegro perdeu seis partidas seguidas, todas pelo Brasileirão. Na sequência, o time chegou a empatar com o Palmeiras antes de voltar a perder para o Sport.

A derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste último domingo (15), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca, foi a quinta consecutiva do Botafogo na temporada. No período, perdeu quatro clássicos, sendo dois para o Fluminense (ambos por 1 a 0).

Nos principais jogos da temporada, o Botafogo não convenceu. Em seis jogos contra times da Série A do Brasileirão, o Alvinegro perdeu cinco. Além de perder quatro clássicos, também perdeu para o Grêmio por 5 a 3. A única vitória foi contra o Cruzeiro, que ainda não se encontrou com Tite.

Em crise, o Botafogo ligou o alerta antes dos confrontos contra o Nacional Potosí, da Bolívia, pela fase prévia da Libertadores. A classificação para a fase de grupos é determinante para o planejamento da temporada. O Alvinegro entra em campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), fora de casa.