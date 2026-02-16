Martin Anselmi não começou bem no comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021 e aumenta pressão sobre Anselmi
Alvinegro perdeu o quinto jogo consecutivo na temporada
Botafogo negocia contratação do lateral Paulo Otávio, do Al-Sadd
Alvinegro busca aumentar as opções na lateral
Edenilson desembarca no Rio de Janeiro para acertar com o Botafogo
Volante rescindiu com o Grêmio e assinará contrato até o fim de 2026
Botafogo busca garantir calendário nacional em 2027 após eliminação no Campeonato Carioca
Alvinegro encara o Boavista pelas semifinais da Taça Rio
Anselmi manda mensagem para a torcida do Botafogo e aborda situação de Danilo
Volante foi substituído na derrota do Glorioso para o Flamengo ainda no primeiro tempo
Barboza desabafa após quinta derrota seguida do Botafogo: 'A gente não pode permitir'
Glorioso perdeu para o Flamengo e está eliminado da briga pelo título do Carioca
