Edenilson desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o BotafogoReprodução/BTB Sports

Rio - O Botafogo está perto de acertar a contratação de mais um reforço para a temporada. O volante Edenilson desembarcou no Aeroporto do Galeão, nesta segunda-feira (16), para assinar contrato com o Alvinegro. Na chegada, o jogador celebrou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra pela primeira vez.
"Estou muito feliz de estar vestindo uma camisa tão grande igual a do Botafogo. É um desafio, mas estou muito entusiasmado. Seremos muito felizes. Tenho muita energia e acho que é o que pede uma camisa tão grande e com a história do Botafogo. Espero corresponder", disse o volante ao canal BTB Sports.
Edenilson pediu para sair do Grêmio e chegou a um acordo pela rescisão do contrato, que era válido até o fim de 2026. O clube gaúcho pagará apenas o salário de fevereiro e não terá mais despesas. O vínculo do volante com o Botafogo deve ser válido até o fim deste ano.
O Botafogo busca volantes para reforçar a posição no elenco. Além da chegada de Edenilson, o Alvinegro também negocia com Medina, do Estudiantes, e Zé Lucas, do Sport. Edenilson era alvo de outras equipes do Brasil, mas escolheu o projeto do Glorioso.
Revelado pelo Caxias, do Rio Grande do Sul, Edenilson teve passagens por Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Grêmio, além da Udinese e Genoa, da Itália. Contratado pelo clube gaúcho em 2024, o volante disputou 90 jogos, marcou nove gols e deu nove assistências.