Lucas Braathen se despediu dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma medalha de ouro - Dimitar Dilkoff / AFP

Publicado 16/02/2026 19:30 | Atualizado 16/02/2026 19:36

Rio - O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen realizou nesta segunda-feira (16), em Bormio, sua primeira descida na disputa do slalom do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele sofreu uma queda durante o percurso e não conseguiu terminar a prova. Dessa forma, ele não vai participar da segunda descida e está eliminado.

O brasileiro vinha competindo pelo melhor tempo da prova, em um ritmo bastante forte, mas numa das últimas portas, perdeu o equilíbrio e caiu, o que antecipa a sua despedida dos Jogos de Milão-Cortina. Lucas Braathen foi o sexto esquiador a realizar a primeira descida. Nesta disputa, ele era considerado um dos favoritos. Mais dois brasileiros participam da competição: Christian Soevik e Giovanni Ongaro.

Ao todo, 96 esquiadores participam do evento. Só não avançam à próxima etapa aqueles que não completarem o percurso de forma adequada. Os esquiadores que conquistarem os 30 melhores tempos na primeira descida serão ordenados de forma inversa para a segunda descida. Dessa forma, o 30º será o primeiro a descer, seguido do 29º, 28º até o melhor esquiador. Depois, será a vez dos demais esquiadores cujas chances são muito restritas e não costumam interferir no resultado do pódio.

O resultado final é definido pela soma dos tempos das duas descidas. Lucas Pinheiro Braathen vem de um resultado inédito. No último sábado (14), na disputa do slalom gigante do esqui alpino, ele conquistou a medalha de ouro. Foi a primeira vez que um país da América Latina obteve um lugar no pódio em Jogos de Inverno.

Lucas Braathen lamenta queda no slalom



Medalha do ouro no slalom gigante do esqui alpino dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, no sábado (14), Lucas Pinheiro Braathen não terminou como imaginava a disputa no slalom, nesta segunda-feira (16). Uma queda na reta final da primeira descida acabou com o sonho de disputar novo pódio. O esquiador brasileiro lamentou as condições do clima na hora da sua apresentação, revelou que também estava preparado para um possível erro, mas engrandeceu sua campanha na competição.

"Estávamos aqui para fazer a diferença. Esse é o nível mais alto, esse é o esqui alpino. Um esporte muito complexo, com muitos fatores. A gente está competindo com a natureza, com clima, neve, sol, tudo. Acordo todo dia treinando para ficar preparado para tudo. Estava preparado para isso também", lamentou o esquiador, filho de mãe brasileira e pai norueguês que escolheu defender as cores verde e amarelo.

Lucas Braathen foi o sexto a descer na montanha de Bormio e vinha com um excelente tempo, brigando para fechar em primeiro lugar. Mas acabou perdendo o equilíbrio e se despedindo de maneira precoce após brilhar no sábado. Triste por não ir à segunda descida - apenas os 30 melhores, sem quedas, vão à decisão do ouro - Lucas Braathen optou por valorizar a conquista de sábado e engrandecer o trabalho realizado pelo país nos Jogos de Inverno.

"Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno só para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte. Acho que esse ouro representa a força que existe nessa diversidade, algo que eu quero trazer ainda mais para o esporte", completou.