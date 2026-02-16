João Fonseca e Marcelo Melo venceram na estreia das duplasDivulgação/Rio Open
João Fonseca e Marcelo Melo vencem na estreia das duplas e vão às quartas do Rio Open
Brasileiros venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0
Maricá marca nos acréscimos e vence Nova Iguaçu no quadrangular do Carioca
Pablo Thomaz fez gol de pênalti aos 52 minutos do segundo tempo
Zubeldía enaltece classificação do Fluminense e rechaça favoritismo em semifinal
Tricolor venceu o Bangu por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal do Carioca
Savarino comemora primeiro gol e projeta sequência no Fluminense: 'Muito importante'
Venezuelano marcou o primeiro gol da vitória sobre o Bangu por 3 a 1
Fluminense vence Bangu, bate recorde e vai à semifinal do Carioca
Tricolor tem atuação dominante e enfrentará o Vasco na próxima fase
Lucas Braathen cai e lamenta eliminação no slalom: 'Estava aqui para fazer a diferença'
Esquiador brasileiro sofreu uma queda durante o percurso e não conseguiu terminar a prova
