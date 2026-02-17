Igor Marcondes foi eliminado na estreia do Rio Open - Divulgação / Rio Open

Publicado 17/02/2026 10:25 | Atualizado 17/02/2026 10:29

Rio - O dia de estreia dos brasileiros na chave principal de simples do Rio Open terminou sem classificados nesta segunda-feira (16), no Jockey Club Brasileiro. Igor Marcondes, Gustavo Heide e João Lucas Reis entraram em quadra, fizeram jogos competitivos, mas se despediram na primeira rodada. A jornada teve derrotas apertadas e serviu de aquecimento para a noite desta terça (17), quando o torneio terá um duelo 100% nacional.



Marcondes foi quem esteve mais perto da vitória: abriu 6/4 contra o peruano Ignacio Buse, mas sofreu a virada no segundo set (7/5) e acabou superado também no terceiro, por 6/4. Heide encarou o tcheco Vit Kopriva, perdeu o primeiro set por 6/2 e reagiu no segundo, levando ao tie-break antes de cair por 7/5. Já João Lucas Reis, embalado por boa temporada no ano passado, travou um duelo equilibrado com o alemão Yannick Hanfmann, mas foi derrotado em dois sets, com parciais de 7/6 e 6/4.



Nesta terça-feira (17), João Fonseca, de 19 anos, e Thiago Monteiro, de 31, se enfrentam em confronto inédito. Terceiro cabeça de chave, o jovem entra direto na primeira rodada, enquanto Monteiro ganhou confiança ao superar dois rivais no qualifying. O vencedor segue vivo na chave e enfrenta Ignácio Buse.



Com capacidade para cerca de 6,2 mil torcedores, a quadra principal do Jockey Club Brasileiro deve receber bom público para o embate brasileiro, marcado para às 19h (de Brasília). Maior torneio de tênis da América do Sul, o evento de nível ATP 500 segue até o dia 22 de fevereiro.