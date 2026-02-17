Troféu da Liga dos Campeões Foto: Alexander Hassenstein
Entre os clubes que buscam a sobrevivência no torneio estão gigantes como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus e Borussia Dortmund. A presença de camisas tão tradicionais nesta repescagem evidencia o equilíbrio do novo formato da Champions, que obrigou potências europeias a buscarem o caminho mais longo para o mata-mata principal.
Um dos duelos mais atrativos acontece entre Benfica e Real Madrid. O reencontro traz contornos dramáticos, já que a última partida entre ambos terminou de forma histórica, com um gol do goleiro Trubin nos acréscimos para os portugueses. O embate reúne dois campeões continentais e coloca frente a frente elencos habituados a decisões de alto peso.
Os vencedores destes playoffs se juntarão aos oito clubes que já avançaram diretamente às oitavas de final, previstas para março. A expectativa da Uefa é de jogos intensos e de alto nível técnico, elevando o grau de dificuldade da competição logo no primeiro mata-mata da temporada.
