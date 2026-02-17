Troféu da Liga dos Campeões - Foto: Alexander Hassenstein

Publicado 17/02/2026 11:47 | Atualizado 17/02/2026 11:54

Rio - A Liga dos Campeões entra em sua fase decisiva nesta terça-feira (17) com o início dos playoffs que valem vaga nas oitavas de final. Após o encerramento da fase de liga, as equipes que terminaram entre a nona e a 24ª colocação disputam confrontos de ida e volta para definir quem completa o grupo dos 16 melhores do continente. Quatro partidas abrem a rodada de hoje.



Entre os clubes que buscam a sobrevivência no torneio estão gigantes como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus e Borussia Dortmund. A presença de camisas tão tradicionais nesta repescagem evidencia o equilíbrio do novo formato da Champions, que obrigou potências europeias a buscarem o caminho mais longo para o mata-mata principal.



Um dos duelos mais atrativos acontece entre Benfica e Real Madrid. O reencontro traz contornos dramáticos, já que a última partida entre ambos terminou de forma histórica, com um gol do goleiro Trubin nos acréscimos para os portugueses. O embate reúne dois campeões continentais e coloca frente a frente elencos habituados a decisões de alto peso.



A rodada ainda reserva um clássico francês entre Paris Saint-Germain e Monaco. As duas equipes tiveram trajetórias oscilantes na etapa classificatória e agora fazem um duelo nacional pela classificação. Já a Juventus encara o Galatasaray (TUR) em um confronto onde os times chegam após três vitórias na fase prévia, enquanto o Borussia Dortmund mede forças com a Atalanta (ITA), que terminou apenas dois pontos à frente dos alemães.



Os vencedores destes playoffs se juntarão aos oito clubes que já avançaram diretamente às oitavas de final, previstas para março. A expectativa da Uefa é de jogos intensos e de alto nível técnico, elevando o grau de dificuldade da competição logo no primeiro mata-mata da temporada.