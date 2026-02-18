Coutinho foi vaiado pela torcida do Vasco nas últimas duas partidas - Matheus Lima/Vasco

Publicado 18/02/2026 11:19

Em baixa com a torcida, que o vaiou e o xingou nas últimas partidas, Philippe Coutinho pediu a rescisão de contrato ao Vasco, que vai até julho de 2026. A informação é do canal 'Atenção Vascaínos' e foi confirmada pela reportagem de O Dia.

A diretoria vascaína foi pega de surpresa, já que havia iniciado as negociações para a renovação até o fim desta temporada, pelo menos.



Uma reunião que aconteceu na manhã desta quarta-feira (18) tratou do assunto. O técnico Fernando Diniz chegou a conversar com o jogador, mas não conseguiu mudar a decisão.



Um acordo deve ser anunciado nas próximas horas, com um comunicado oficial tanto do Vasco quanto de Coutinho.



Com boa relação com Fernando Diniz e a diretoria, Coutinho se mostrou incomodado com os ataques que recebeu da torcida, que o vaiou ao ser substituído contra o Volta Redonda. Diante do cenário difícil do time e do baixo desempenho em campo, o camisa 10 entende que é melhor deixar o Vasco.



Como foi a passagem de Coutinho pelo Vasco

Contratado em julho de 2024, Coutinho foi emprestado por um ano pelo Aston Villa e, em 2025, rescindiu com o clube inglês para assinar em definitivo com o Cruz-Maltino.

Apesar de ídolo da torcida, teve muitas dificuldades para jogar, por causa de problemas musculares, e fazer a diferença. Ao todo, nesta segunda passagem, disputou 81 partidas e marcou 17 gols, além de dar sete assistências. Sem conquistar título, ele teve como melhores resultados a final da Copa do Brasil de 2025 e a semifinal, em 2024.