Paulo Henrique em ação pelo Vasco - Thiago Ribeiro / AGIF

Paulo Henrique em ação pelo VascoThiago Ribeiro / AGIF

Publicado 18/02/2026 15:18

Rio - O Vasco recusou uma oferta do Grêmio pelo lateral-direito Paulo Henrique. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a proposta apresentada pelo clube gaúcho previa o pagamento de € 2 milhões (R$ 12,3 milhões), além da inclusão de um jogador na transação. Internamente, a diretoria cruz-maltina avaliou que os termos não atingem o valor de mercado pretendido pelo atleta.



A situação ganhou contornos delicados após circular a informação de um possível acerto verbal do jogador com o clube de Porto Alegre. A notícia causou forte desconforto nos bastidores de São Januário, e os dirigentes passaram a analisar medidas jurídicas diante do vazamento e da condução das tratativas por parte dos interessados.



Apesar de ter perdido a vaga na equipe titular nas últimas rodadas, PH segue bem avaliado internamente. O lateral desfalcou o time por quatro partidas devido a uma lesão no pé esquerdo e, desde que retornou, passou a iniciar os jogos como opção no banco de reservas.



O histórico recente justifica a valorização do defensor. Em 2025, ele viveu o auge da carreira, ganhando projeção nacional ao ser convocado para a Seleção Brasileira, chegando inclusive a marcar um gol em sua estreia como titular contra o Japão.



Contratado inicialmente por empréstimo em 2023, Paulo Henrique teve seu passe adquirido em definitivo pelo Vasco no ano seguinte, em uma operação de € 900 mil (R$ 5,5 milhões, na cotação atual). Aos 29 anos, o atleta possui contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2027 e soma 130 partidas, seis gols e 11 assistências com a camisa do clube.