O volante Edenilson foi apresentado oficialmente pelo Botafogo - VÃ­tor Silva / Botafogo

O volante Edenilson foi apresentado oficialmente pelo BotafogoVÃ­tor Silva / Botafogo

Publicado 18/02/2026 18:30 | Atualizado 18/02/2026 18:49

Rio - Reforço do Botafogo, o volante Edenílson já pode estrear. O jogador, de 36 anos, foi regularizado nesta quarta-feira (18), no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na última terça (17), realizou exames e já participou de atividades no CT Lonier com os novos companheiros.

Edenilson pediu para sair do Grêmio e chegou a um acordo pela rescisão do contrato, que era válido até o fim de 2026. O clube gaúcho pagará apenas o salário de fevereiro e não terá mais despesas. O vínculo do volante com o Botafogo é válido até o fim deste ano.

O Botafogo busca volantes para reforçar a posição no elenco. Além da chegada de Edenilson, o Alvinegro também negocia com Medina, do Estudiantes, e Zé Lucas, do Sport. Edenilson era alvo de outras equipes do Brasil, mas escolheu o projeto do Glorioso.

Revelado pelo Caxias, do Rio Grande do Sul, Edenilson teve passagens por Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Grêmio, além da Udinese e Genoa, da Itália. Contratado pelo clube gaúcho em 2024, o volante disputou 90 jogos, marcou nove gols e deu nove assistências.