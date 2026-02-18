O volante Edenilson foi apresentado oficialmente pelo BotafogoVÃtor Silva / Botafogo
Edenilson é regularizado no BID e já pode estrear pelo Botafogo
Jogador assinou contrato até o fim do ano
Edenilson é regularizado no BID e já pode estrear pelo Botafogo
Jogador assinou contrato até o fim do ano
Botafogo anuncia a contratação de Edenílson
Volante chega em definitivo e reforça o elenco alvinegro
Botafogo possui o jogador sub-20 mais valioso na América do Sul
Lista conta com nomes de outros sete clubes brasileiros e apenas um de fora do país
Botafogo está perto de vender Diego Hernández ao Remo
Atualmente, ele defende o time paraense por empréstimo
Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
As duas equipes medem forças nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30, na Bolívia
Botafogo terá desfalque de Danilo na Libertadores; veja os relacionados
Allan e Arthur Cabral também desfalcam o Alvinegro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.