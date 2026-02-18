O Botafogo estreia na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), e tem Álvaro Montoro com uma das principais esperanças contra o Nacional Potosí, na Bolívia. O meia argentino é um dos destaques neste início de temporada e tem feito jus ao status de jogador sub-20 mais valioso em atividade na América do Sul.
Aos 18 anos, Montoro tem valor de mercado estimado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,7 milhões). Ele supera um outro jovem que já pertence ao Chelsea, mas está emprestado ao River Plate, o equatoriano Kendry Páez.
A lista de 10 jogadores sub-20 mais valiosos em atividade no continente conta ainda com sete brasileiros, incluindo Riquelme, do Fluminense ,em sexto lugar, avaliado em 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões).
Entretanto, em levantamento realizado pelo site 'Bolavip' com base em dados do Transfermkt, o jogador brasileiro só aparece no quarto lugar e é Gui Negão, do Corinthians, com 8 milhões de euros (R$ 49,5 milhões).
