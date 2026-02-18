Montoro é um dos destaques do Botafogo neste início de 2026 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/02/2026 16:46

O Botafogo estreia na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), e tem Álvaro Montoro com uma das principais esperanças contra o Nacional Potosí, na Bolívia. O meia argentino é um dos destaques neste início de temporada e tem feito jus ao status de jogador sub-20 mais valioso em atividade na América do Sul.



Aos 18 anos, Montoro tem valor de mercado estimado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,7 milhões). Ele supera um outro jovem que já pertence ao Chelsea, mas está emprestado ao River Plate, o equatoriano Kendry Páez.



A lista de 10 jogadores sub-20 mais valiosos em atividade no continente conta ainda com sete brasileiros, incluindo Riquelme, do Fluminense ,em sexto lugar, avaliado em 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões).

Entretanto, em levantamento realizado pelo site 'Bolavip' com base em dados do Transfermkt, o jogador brasileiro só aparece no quarto lugar e é Gui Negão, do Corinthians, com 8 milhões de euros (R$ 49,5 milhões).



Os jogadores sub-20 mais valiosos da América do Sul



1 - Álvaro Montoro (Botafogo) - 10 milhões de euros



2 - Kendry Páez (River Plate) - 10 milhões de euros



3 - Kenny Arroyo (Cruzeiro) - 9 milhões de euros



4 - Gui Negão (Corinthians) - 8 milhões de euros



5 - Kauã Prates (Cruzeiro) - 6 milhões de euros



6 - Riquelme (Fluminense) - 6 milhões de euros



7 - Ryan Francisco (São Paulo) - 6 milhões de euros



8 - Luighi (Palmeiras) - 5 milhões de euros



9 - Ruan Pablo (Bahia) - 5 milhões de euros



10 - Robinho Júnior (Santos) - 5 milhões de euros