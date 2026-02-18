Diego HernándezSamara Miranda / Remo
Botafogo está perto de vender Diego Hernández ao Remo
Atualmente, ele defende o time paraense por empréstimo
Botafogo está perto de vender Diego Hernández ao Remo
Atualmente, ele defende o time paraense por empréstimo
Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
As duas equipes medem forças nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30, na Bolívia
Botafogo terá desfalque de Danilo na Libertadores; veja os relacionados
Allan e Arthur Cabral também desfalcam o Alvinegro
Botafogo negocia contratação do lateral Paulo Otávio, do Al-Sadd
Alvinegro busca aumentar as opções na lateral
Edenilson desembarca no Rio de Janeiro para acertar com o Botafogo
Volante rescindiu com o Grêmio e assinará contrato até o fim de 2026
Botafogo tem pior sequência de derrotas desde 2021 e aumenta pressão sobre Anselmi
Alvinegro perdeu o quinto jogo consecutivo na temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.