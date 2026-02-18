Diego Hernández - Samara Miranda / Remo

Publicado 18/02/2026 12:46

Rio - O meia-atacante Diego Hernández está perto de ser vendido ao Remo. O Botafogo já acertou termos com o clube paraense, e as partes aguardam apenas o 'ok' do atleta para concluir a negociação, segundo informou o 'ge'.

Atualmente, o uruguaio defende o Leão por empréstimo e foi peça importante na campanha do acesso à Série A do Brasileirão.

Diego Hernández chegou ao Botafogo no meio de 2023. Ele, porém, não se firmou e foi emprestado ao Léon (MEX) em 2024. No ano seguinte, o jogador foi cedido ao Everton (CHI).

Em julho de 2025, o Remo anunciou a contratação do meia-atacante uruguaio. O vínculo de empréstimo com o clube paraense vai até o dia 30 de junho de 2026.