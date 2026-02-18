Bolívia - O Botafogo inicia a caminhada na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (18). A equipe do técnico Martín Anselmi encara o Nacional Potosí no Estádio Víctor Agustín Ugarte, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da preliminar da competição continental.
Onde assistir?
A partida terá transmissão da ESPN, do Disney+ e da ge TV.
Como chega o Nacional Potosí?
A partida desta noite será a primeira oficial do time na temporada. Em 2026, o Nacional fez dois jogos amistosos com o Real Potosí e perdeu os dois. Os bolivianos buscam aproveitar os quase quatro mil metros de altitude diante do Glorioso.
Como chega o Botafogo?
O Alvinegro vem de uma sequência de cinco derrotas seguidas na temporada - perdeu para Fluminense (2x), Grêmio, Vasco e Flamengo. Para a partida desta noite, Anselmi não contará com Arthur Cabral e Danilo, que estão fora por questões médicas, segundo o Botafogo.
Allan, que se machucou no clássico com o Tricolor Carioca, também está fora. Chris Ramos, Marçal, Santi Rodríguez, Joaquín Correa e Kaio Pantaleão são outros desfalques.
Parte dos jogadores viajaram à Bolívia na semana passada para fazerem a adaptação na altitude de olho no jogo contra Nacional na altitude.
Ficha técnica
Nacional Potosí x Botafogo
Data e hora: 18/02/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
Árbitro: Augusto Aragón (EQU) Auxiliares: Ricardo Baren (ECU) e Dennys Guerrero (ECU) Quarto árbitro: Yerson Zambrano (ECU) VAR: Gabriel González (EQU)
NACIONAL POTOSÍ: Galindo; Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Zogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Eguez.
BOTAFOGO: Léo Linck; Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Marquinhos (Arthur Novaes) e Alex Telles; Montoro, Barrera (Villalba) e Kadir (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi.
