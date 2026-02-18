Edenílson é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo

Rio – O Botafogo oficializou nesta quarta-feira (18) a contratação do volante Edenílson como reforço para a temporada de 2026. O jogador, que defendia o Grêmio, firmou contrato em definitivo até o fim do ano e já participa das atividades no CT com os novos companheiros. 
Aos 36 anos, ele chega ao Glorioso com status de reforço experiente e perfil versátil, podendo atuar em diferentes funções no meio-campo. O atleta acumula passagens marcantes por Corinthians e Internacional, além de uma trajetória no futebol europeu com Udinese e Genoa. 
No currículo, o reforço alvinegro soma títulos de peso, como o Campeonato Brasileiro de 2011, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além de prêmios individuais ao ser eleito para a seleção do Brasileirão em 2020 e 2021. A diretoria aposta no histórico vencedor e na rodagem internacional para fortalecer o setor.
No planejamento para 2026, o Botafogo já havia anunciado os defensores Riquelme, Ythallo e Jhoan Hernández (Sub-20), além do volante Wallace Davi e o atacante uruguaio Lucas Villalba. A chegada de Edenílson completa, até agora, a lista de seis contratações do clube para a temporada.
