Montoro em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Montoro em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/02/2026 23:50 | Atualizado 18/02/2026 23:53

Rio - O Botafogo resistiu na altitude de 4 mil metros e segue vivo na Libertadores. O Alvinegro perdeu para o Nacional Potosí por 1 a 0 , nesta quarta-feira (18), na Bolívia, mas volta para casa com esperança e com condições de reverter o resultado no Nilton Santos, no dia 25. O meia Montoro destacou as dificuldades do ar rarefeito e lamentou a chance perdida.

"Sabemos das dificuldades da altitude, que a velocidade da bola é diferente e que falta o ar. É muito difícil jogar aqui, são condições complicadas e não conseguimos mostrar nosso jogo, mas mesmo assim criamos situações, inclusive perdi uma. Poderia ter ajudado a equipe com esse gol. Em casa vamos buscar reverter", disse Montoro.

Jogando na altitude de 4 mil metros, o Botafogo teve dificuldades nos primeiros minutos. O Nacional Potosí começou melhor e tentando explorar os efeitos da altitude, mas parou no goleiro Léo Linck e na trave. Após a metade da primeira etapa, o Alvinegro cresceu e teve a melhor chance, mas Matheus Martins perdeu cara a cara com o goleiro Galindo.

Na etapa final, o Nacional Potosí abriu o placar logo no primeiro minuto, com o lateral-direito Baldomar. O Botafogo teve chance de empatar, mas Montoro acertou a trave, dentro da pequena área. Durante todo o segundo tempo, o Alvinegro teve menos fôlego, mas conseguiu sustentar a derrota pelo placar mínimo e voltou vivo para casa.

Foi a sexta derrota consecutiva do Botafogo na temporada. O Alvinegro tenta encerrar a sequência negativa no próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Elcyr Resende, pela Taça Rio, para recuperar a confiança antes da decisão contra o Nacional Potosí. O jogo contra o time boliviano será no dia 25, às 21h30, no Nilton Santos.