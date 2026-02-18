Rio - O Botafogo encarou a altitude na estreia na Libertadores e conseguiu se manter vivo. O Alvinegro sofreu com as dificuldades do ar rarefeito e foi derrotado pelo Nacional Potosí, da Bolívia, por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), pelo jogo de ida da segunda fase preliminar, mas voltou para casa com esperança de reverter o placar no Nilton Santos, no dia 25. Baldomar marcou o único gol do jogo.
Foi a sexta derrota consecutiva do Botafogo na temporada. O Alvinegro tenta encerrar a sequência negativa no próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Elcyr Resende, pela Taça Rio, para recuperar a confiança antes da decisão contra o Nacional Potosí. O jogo contra o time boliviano será no dia 25, às 21h30, no Nilton Santos.
fotogaleria
Botafogo sofre gol no início da etapa final e perde na altitude
O Botafogo não teve uma missão fácil na estreia na Libertadores. Jogando na altitude de 4 mil metros, o Alvinegro teve dificuldades nos primeiros minutos e foi pressionado. O Nacional Potosí tentou explorar os efeitos da altitude e empilhou chutes, mas na maioria das vezes sem direção. Léo Linck chegou a defender uma finalização perigosa de Otormín e ainda contou com a ajuda da trave na cabeçada de Baldomar.
Após a metade do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu crescer na partida. O Alvinegro conseguiu ter um pouco mais do controle da posse de bola e encontrou espaços nos contra-ataques, mas não conseguia atacar em grande número. Barrera e Newton tiveram oportunidades, mas não capricharam, assim como Matheus Martins, que perdeu a melhor chance após ficar cara a cara com o goleiro Galindo.
Apesar de terminar bem o primeiro tempo, o Botafogo não voltou bem para a etapa final. Logo no primeiro minuto, o Nacional Potosí abriu o placar com Baldomar. O lateral-direito aproveitou cruzamento da esquerda e apareceu livre na primeira trave para mandar para o fundo das redes de Léo Linck. O time boliviano ainda chegou a marcar pela segunda vez com Restrepo, mas o gol foi anulado por impedimento.
Na etapa final, o Botafogo teve menos fôlego e levou menos perigo. Mesmo assim, conseguiu criar uma chance clara com Montoro. Após troca de passes entre Wallace Davi e Vitinho, o lateral-direito foi à linha de fundo e cruzou na segunda trave, mas o meia argentino acertou a trave. Na reta final, os dois times tiveram espaço, mas faltou perna para concluir as jogadas.
Nacional Potosí-BOL 1 x 0 Botafogo
Libertadores - Jogo de ida da segunda fase preliminar Data: 18/02/2025 Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL) Nacional Potosí-BOL: Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Torrico (Orellana); Azogue, Maxi Núñez (Rojas) e Otormín (Hoyos); Solís (Abastoflor), Villalba (Tobar) e Wilian Álvarez. Técnico: Leonardo Eguez Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Bastos, Barboza, Mateo Ponte e Alex Telles; Newton, Wallace Davi (Villalba) e Montoro; Barrera (Marquinhos) e Matheus Martins (Kadir). Técnico: Martin Anselmi Árbitro: Augusto Aragón (EQU) Auxiliares: Ricardo Baren (ECU) e Dennys Guerrero (ECU) VAR: Gabriel González (EQU) Gols: Baldomar, aos 1' do 2ºT (1-0) Cartões amarelos: Mateo Ponte, Newton, Barrera (BOT)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.