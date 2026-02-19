Martin Anselmi em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2026 00:30

Rio - O Botafogo segue vivo na Libertadores. Na altitude de mais de 4 mil metros, o Alvinegro perdeu para o Nacional Potosí por 1 a 0 , nesta quarta-feira (18), na Bolívia, pela segunda fase preliminar da Libertadores, e decidirá a classificação no Nilton Santos, no próximo dia 25. O técnico Martin Anselmi valorizou o esforço dos jogadores, mas lamentou as chances perdidas.

"Erramos situações claras no primeiro e segundo tempo. Não é fácil jogar aqui, é um dos lugares mais altos do mundo. Foi uma logística difícil. Estou satisfeito com a entrega, energia e atitude dos jogadores, mas não com o placar porque poderíamos ter empatado ou vencido (...) A série está aberta. Ainda é preciso jogar 90 minutos. Em casa, a história obviamente será diferente", disse Martin Anselmi.

Jogando na altitude, o Botafogo começou com dificuldades e sendo pressionado pelo Nacional Potosí, que parou no goleiro Léo Linck e na trave. Na reta final do primeiro tempo, o Alvinegro cresceu e teve a melhor chance, mas Matheus Martins perdeu cara a cara com o goleiro Galindo. O Glorioso ainda criou chances com Newton e Barrera.

Na etapa final, o Nacional Potosí abriu o placar logo no primeiro minuto, com o lateral-direito Baldomar. O Botafogo teve chance de empatar, mas Montoro acertou a trave, dentro da pequena área. Durante todo o segundo tempo, o Alvinegro teve menos fôlego, mas conseguiu sustentar a derrota pelo placar mínimo e voltou vivo para casa.

"Viajamos hoje, três horas e meia de carro. Sei o que é jogar na altitude, mas não em Potosí. Sei o que é ser mandante e sei como é sofrido enfrentar times na altitude. É felicitar meus jogadores por estarem inteiros esse tempo todo e por terem criado oportunidades para poder fazer gol", completou o treinador, que trabalhou no Independiente del Valle, do Equador.

O Botafogo tenta encerrar a sequência negativa no próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Elcyr Resende, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio, para recuperar a confiança antes da decisão contra o Nacional Potosí. O jogo contra o time boliviano será realizado no dia 25, às 21h30, no Nilton Santos.