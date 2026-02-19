Time titular do Botafogo que jogou na altitude de PotosíVítor Silva/Botafogo
Botafogo se inspira em 2024 para superar Nacional de Potosí na pré-Libertadores
Após perder por 1 a 0 na altitude, Glorioso precisa vencer por ao kmenos dois gols de diferença
Wallace Davi comemora estreia pelo Botafogo e realiza sonho de jogar na Libertadores
Volante foi titular no jogo contra o Nacional Potosí, válido pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição
Ex-Botafogo, Rafael avalia jogo contra Nacional Potosí: 'Achei que seria mais difícil'
Glorioso perdeu por 1 a 0, mas acumulou chances de gol em jogo na altitude nesta quarta-feira (18)
Anselmi valoriza postura do Botafogo na altitude e lamenta chances perdidas: 'Não é fácil jogar aqui'
Alvinegro perdeu para o Nacional Potosí por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), pela Libertadores
Alex Telles ressalta esforço do Botafogo e vê condições de reverter resultado na Libertadores
Alvinegro perdeu para o Nacional Potosí por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), na altitude de 4 mil metros
Montoro destaca dificuldades da altitude e vê Botafogo vivo na Libertadores
Meia ressaltou a falta de fôlego e dificuldades para respirar em Potosí
