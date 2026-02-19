Time titular do Botafogo que jogou na altitude de Potosí - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/02/2026 16:40

parecida com 2024, no título histórico da Libertadores, quando enfrentou outro boliviano na mesma fase. O Botafogo 'sobreviveu' à altitude de Potosí e retorna ao Rio com uma derrota por 1 a 0 para o Nacional , o que não chega a ser motivo de preocupação. Afinal, o fato de jogar em casa a partida de volta e o baixo nível técnico do adversário dão tranquilidade de que é possível vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar à próxima fase, em situação

Assim como em 2026, naquele ano o Glorioso disputou a fase preliminar da competição e encarou um boliviano na altitude na estreia. A diferença é que atuou a 2.500m acima do mar contra o Aurora e empatou em 1 a 1, sofrendo o gol já no fim.



Aquele Botafogo, mesmo sem ainda ter muitos titulares da parte final da campanha, foi superior mesmo jogando na altitude. Mais ou menos como aconteceu em Potosí, onde perdeu ao menos quatro chances claras de marcar.



E agora jogando no Nilton Santos, o time de Anselmi pode repetir o que foi feito há duas temporadas. Muito superior ao adversário e sem a altitude como dificultador, o Glorioso aplicou um 6 a 0 no Aurora e se classificou sem sofrimento algum.



Apesar do mau momento da equipe, que vem de seis derrotas seguidas, o Botafogo tem tudo para vencer bem e seguir para a terceira fase preliminar da Libertadores, contra Argentinos Juniors ou Barcelona de Guayaquil. No jogo de ida, os visitantes venceram por 1 a 0 no Equador.